A que pastorcitos…estos

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

En abierta y oficiosa defensa al Instituto Nacional Electoral INE, los pastores de la iglesia católica han dicho a través de la Conferencia del Episcopado, que en México llevamos 25 años, tiempo, según su óptica, en el que se han generado procesos electorales federales y estatales “confiables”.

La reforma que plantea el gobierno federal, no solo a la estructura electoral, sino también a los órganos jurisdiccionales que revisan, sancionan, califican y aprueban toda elección, para el vocero de la arquidiócesis potosina Alberto Cavazos es regresiva y representa un agravio a la vida democrática.

Quien sabe si el presbítero tenga en mano la iniciativa presidencial que pronto se discutirá en la Cámara Federal de Diputados y en el Senado de la República. Yo supondría que sí, pues para establecer ese criterio y expresar semejante afirmación, deberá tener los pelos de la burra en la mano.

Si no es así, y Alberto Cavazos solo está reproduciendo el sentir de un puñado de sacerdotes que conforman la Conferencia del Episcopado Mexicano CEM, tradicionalmente identificados con los grupos más retrogradas, reaccionarios y ultraconservadores de México, pues entonces el cura solo anda violando el onceavo mandamiento, ese que dicta que no se debe meter uno en lo que no le importa.

A lo mejor el vocero de la iglesia católica no esta muy enterado o actualizado, pero solo bastaría revisar un poco los cientos de controversias presentadas por partidos políticos y candidatos de todos los partidos ante los tribunales locales y federales electorales para darse cuenta de que en gran parte del país los procesos se judicializan, justamente por que la autoridad electoral sea el INE o los Consejos Estatales Electorales metieron la pata.

Prácticamente el cura Alberto Cavazos es nuevo en San Luis Potosí, y por lo menos debería saber que la más reciente contienda electoral para elegir gobernador del estado fue impugnada por la coalición “Sí por San Luis Potosí”, representada por el PAN-PRI-PRD-PCP, encabezada por Octavio Pedroza Gaitán. Que no haya prosperado la controversia, es otro cantar.

El proceso electoral de junio del 2021 se fue a tribunales y finalmente fue resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorgándole el triunfo al candidato del Partido Verde Ecologista de México, José Ricardo Gallardo Cardona, simplemente porque no encontró elementos de juicio para darle vuelta al resultado de la elección.

Lo mismo hizo Leonel Serrato Sánchez, candidato del PVEM a la presidencia municipal de San Luis Potosí. En su momento, el ahora secretario de Comunicaciones y Transportes SCT le quiso hacer el pleito ratero a Enrique Galindo Ceballos, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, solo que los tribunales no identificaron inconsistencias y dieron como ganador al priista.

Todo esto debería saberlo el vocero de la iglesia católica; tanto como estar debidamente enterado de las trapacerías o las trácalas que llegaron a cometerse por los directivos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana CEEPAC, organismo que por cierto podría desaparecer pues nada justifica el gasto y su presencia en épocas no electorales.

Lo cierto es que la reacción en México se está moviendo y ya la jerarquía eclesiástica cazó una bronca ajena. Hasta ahora, al menos localmente nadie se ha dado a la tarea de investigar en que consisten las reformas propuestas por el presidente de la República. Solo se sabe una cosa y esta es que ya dijo basta a tanta simulación y actitud entreguista del INE a los conservadores.

Hasta pronto

