A los anti gallardistas se le acabó el parque

En la ruta de las apuestas, los milagros y los berrinches de unos cuantos, hace tres semanas, el Partido Revolucionario Institucional PRI, desistió de su aventura de impugnar la elección de gobernador, lo que implícita y abiertamente es un reconocimiento al triunfo electoral del candidato de la coalición ´´ Juntos Haremos Historia´´, José Ricardo Gallardo Cardona.

Para este sano propósito, evidentemente que se conjugaron dos factores determinantes: El primero, es que hubo una operación política fina y, el segundo, que el dirigente estatal del PRI Elías Pecina no estaba dispuesto a correr una aventura con una impugnación inconsistente, plagada de errores y mentiras en 22 carpetas llenas de documentos imprecisos.

El oficio y la sustentación enviada por escrito al Tribunal Electoral Estatal, debe a estas alturas, formar parte del expediente que tiene en su poder el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia última que en breve habrá de resolver el caso San Luis Potosí. Esto en el ámbito jurídico, porque en el contexto político, el golpe asestado a la coalición ´´Si por SLP´´ es demoledor.

Mientras que el PAN y el PRD se quedaron en la más completa orfandad política. El TEPJF, en estricto apego a la legalidad habrá de emitir un dictamen sustentado en la técnica jurídica que suele aplicar en resoluciones que no responden a valores o factores de índole moral, a creencias personales o a simpatías partidistas, ni mucho menos a caprichos individuales, a compromisos grupales o a intereses facciosos.

El PRI es un partido con presencia y experiencia histórica, y, el hecho de haberse separado del proceso de impugnación en contra de Ricardo Gallardo, habla del colmillo retorcido de su líder estatal Elías Pecina, que, seguramente bajo consenso decidió llevar la fiesta en paz con el nuevo gobierno que se estrenará en 33 días. Si otros no entienden la señal, pues con su pan se lo comerán, porque no hay de otra, San Luis Potosí no es Campeche.

Bueno, ya hasta la conciencia crítica decadente de los potosinos, el Guacho Martínez Benavente, admitió literalmente el triunfo de Ricardo Gallardo cuando dice que el nuevo gobernador no tendrá liquidez para cumplir con los compromisos de campaña. Al Notario se le olvida que el presupuesto estatal es muy elástico y que alcanza para mucho. El secreto está en ´´no robárselo o desviarlo ´´ algo que es un delito y que se castiga con cárcel, él debería saberlo.

Simpático como es el ojiverde, no dice que el gobierno todavía en funciones le valió madre todo y que actuó de manera irresponsable al dejar las arcas vacías que no alcanzarán ni siquiera para pagar el aguinaldo a la burocracia. Ni por asomo, El Guacho menciona las truculencias denunciadas en la SSA, en SEDUVOP, en SEDESORE, en el Poder Legislativo y Judicial y otros, para nada, el hombre se va contra Gallardo, afortunadamente ya se le acabó el parque.

ENTRE PARENTESIS

De modo que el sardo desertor hizo sus truculencias en el Ayuntamiento de la capital. Para fortuna de los potosinos el 1 de octubre termina la pesadilla. Si en las primeras de cambio ya se le identificaron desvíos por 4 millones de pesos en la Dirección de Comunicación Social, esperen a conocer los pagos que se hicieron a sicarios o incondicionales que tenía en nómina o en lista de embutes para conocer el fondo…No tarda.

Con la cola entre la patas. – Fuentes muy ligadas al secretario de Obras Públicas SEDUVOP, Leopoldo Stevens Amaro, comentan muy en corto de constructores que fueron demasiado afortunados con obras y compras hechas por el gobierno del estado. Hablan de un tal Victoriano Martínez, que se benefició de la generosidad que brindan los contratos por asignación directa…

Ya se verá, por lo pronto, Leopoldo es el primer candidato para portar el traje de rayitas. Le siguen tres funcionarios más de peso completo y por supuesto que no habrá mujer apasionada que los salve. El brazo implacable del nuevo gobierno alcanzara a todos aquellos que hubiesen osado meter las manos al cajón para beneficiarse ellos o para favorecer a otros.

Hasta pronto

Me gusta esto: Me gusta Cargando...