A la Alma Mater, le han puesto en su madre

Fernando Díaz de León Cardona

La postura del gobernador Ricardo Gallardo Cardona podrá o no estar sujeta a discusión, pero la determinación de ajustarle el presupuesto a la UASLP es una medida que rompe paradigmas y destierra estigmas.

El día que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP, transite por un camino que se defina como una institución crítica, científica, democrática y popular será otra cosa.

Nunca falta alguien que salga con el “petate del muerto” que son miles los estudiantes que podrían paralizar a la Universidad y hasta al estado. Ya hasta los contaron e hicieron el recuento de daños posibles.

¡Eso quisieran! La realidad es que el presupuesto se disminuye o sigue igual porque los millones que recibe solo ha servido para mantener a una bola de huevones burócratas que solo buscan su beneficio y no el del pueblo.

Yo pregunto: ¿Cuándo la UASLP se ha comprometido con las causas populares?, ¿Cuándo la UASLP, sus estudiantes en los últimos 40 años, cuando los académicos, sus trabajadores manuales y administrativos se han pronunciado por el estado de cosas que vivimos?

¿Cuándo o desde cuando los jóvenes estudiantes están en la política o preocupados por lo que le sucede a San Luis Potosí” … Porros y golpeadores mediáticos sobran, y hoy los vemos no solo en la Universidad, sino desde otros espacios, ¿buscando y tratando de hacer grilla y ronchita?

Lo que el gobernador Gallardo expresa tiene razón. La UASLP no está pidiendo más dinero para mayor infraestructura educativa o para permitir que los miles de estudiantes que presentan examen anualmente accedan a ella.

Varios miles de ellos se quedan fuera, y no porque no exista espacio, la treta o el fraude está en beneficiar a las instituciones particulares que año con año están al acecho de la matricula que recibirán.

Y que conste que no es una crítica o grilla en contra del Doctor Zermeño, que ni lo conozco. Pero ¿Saben ustedes cuantos millones de pesos ingresan a la UASLP año con año por concepto de pruebas de admisión, valoraciones médicas y psicológicas de miles de jóvenes estudiantes que desean ingresar a la UALSP, sin poder lograrlo? Muchos.

La UASLP sigue siendo un Gobierno de Notables…Al rector lo elige un Consejo Directivo, una elección al estilo Inglesito. Los consejeros maestros o alumnos son electos igual.

No existe una apertura democrática seria en la que se involucre en una sola tanda toda la Universidad, es decir, académicos, trabajadores, administrativos y estudiantes para elegir su gobierno. Eso sí, defienden celosamente una autonomía que ya hasta se duda la entiendan.

Creo que ya es tiempo de que la UASLP valore que vivimos tiempos diferentes. Los jóvenes estudiantes, maestros, trabajadores administrativos y manuales no pueden continuar con ese esquema viejo de Universidad.

Este mundo y este país cambió. O encabezan y abanderan las causas del pueblo o las Universidades estarán condenadas al fracaso y al descrédito.

La mejor definición de una Universidad Crítica, Científica, Democrática y Popular está escrita desde hace mucho tiempo, si no la conciben o no la entienden es su problema.

El desplazamiento de elementos de la Guardia Civil Estatal para que cuide o vigile carreteras y caminos no es mala idea. ¿Lo que no me parece sensato es que a nadie pueden parar o infraccionar…Entonces Luego? No se trata de asumir o invadir la esfera federal, pero lo lógico es que estén puestos para detener vehículos sospechosos…. Igual van llenos de malandros…. Es cuestión de habilidad y sensibilidad.

