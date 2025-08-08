A Jornada de Ayuno y Oración por la Paz, convoca la organización mundial de mujeres.

Toño Martinez

Porque no podemos esperar que la paz y se construya (sola), la luz de la justicia y la fraternidad pero aún podemos brillar», la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG) con reconocimiento de El Vaticano, esta convocando a una Jornada de Ayuno y Oración por esa causa para el 14 de Agosto en víspera de la Asunción de María (madre de Jesús) que será un movimiento mundial.

Señala la (UISG) en su convocatoria que como mujeres presentes en las periferias del Mundo, precisamente ahí donde se vive en toda su crudeza las turbulencias de la humanidad y todos los días se ven los rostros marcados por el dolor, vidas destruidas

y personas privadas de dignidad y paz, sienten la urgencia de alzar la voz para unir corazones y actuar.

Hogares destruidos por la guerra y conflictos, comunidades desgarradas cuyas primeras víctimas son las mujeres y niños que pagan el precio de la desolación social requieren de la acción mundial por su causa.

Citan que María, Madre de la Paz y Madre de la Esperanza, las hermanas religiosas se unen y especialmente ese día meditarán, harán una reflexión en oración común y testimoniarán su solidaridad con los que sufren por el caos mundial.

A esa iniciativa invitan a que se sumen todas las mujeres y católicos donde estén.