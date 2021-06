A chambear… mis chingones

El planteamiento hecho por el gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona, respecto al traslado dos de las Secretarías del Gobierno del Estado, en este caso Agricultura y Desarrollo Agropecuario a la Zona Media y Turismo a la Zona Huasteca, es una propuesta y una aspiración de años que finalmente podrá concretarse.

Para materializar esta determinación no se requiere mucha explicación y sustento, simplemente porque todo mundo entiende que la Zona Media, – por ejemplo, es la Región donde se concentra el mayor número de productores que requieren de la atención de esta dependencia, sin que ello signifique que el resto de las regiones queden desprotegidas. No es el propósito ni ocurrencia, pues.

En iguales circunstancias se encuentra la Secretaría de Turismo, que por la naturaleza de sus funciones debe estar asentada en zona de mayor atracción de visitantes. Si Ricardo empuja una estrategia de atracción turística sustentable y si además se le invierte en la necesaria infraestructura que se requiere, la Región de la Huasteca tendrá un potencial despegue.

Si el gobernador electo se ha decidido a descentralizar estas funciones, estamos hablando, que ha puesto en marcha esa necesaria e imprescindible combinación del desarrollo económico con los aspectos del desarrollo social como factores indispensables para enfrentar los rezagos sociales que se identifican en la Zona de la Huasteca Potosina.

En nuestra opinión, el gobernador electo debería explorar igual otras alternativas de reubicación de dependencias. Me refiero al traslado urgente del Instituto Estatal para la Atención de Pueblos Indígenas a la Zona Huasteca, región que registra la más importante presencia étnica. Nadie se explica que esta dependencia esté asentada actualmente en la capital del estado.

Quizá otra de las dependencias que también debería reubicarse, es el Instituto de Atención al Migrante. El sustento es, que dos de las Regiones que por décadas conservan una tradición migratoria son justamente la Zona Media y la Zona Altiplano. Andar levantando o extorsionando migrantes en las vías del ferrocarril o andar supervisando la Casa del Migrante no es su función.

Tal vez la idea de Ricardo Gallardo no sea solamente despresurizar en la capital del estado una presencia burocrática que por la naturaleza especifica de sus funciones y atribuciones deben estar en regiones estratégicas, sino que su traslado a Ciudad Valles, Rioverde o Matehuala, en su caso, estaría contribuyendo a esa iniciativa de descentralización frenada durante años.

En este proceso de cambio, es de esperarse la reacción de empleados de estas dependencias a los que seguramente a algunos no les causará mucha gracia el que tengan que cambiar de residencia, – sin embargo, deberán entender que la reubicación de las dependencias no es un capricho. Es en principio una promesa de campaña y una impostergable necesidad de hacer las cosas bien.

Como plus adicional, en la Huasteca Potosina pronto se tendrá en operación el nuevo aeropuerto y, si el estado de ánimo del gobierno federal no cambia, también pronto se dispondrá de la nueva carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, obra que muy probablemente motivará al gobierno central para continuar con el tramo que conecte con la Ciudad de México.

En fin, razones suficientes y de peso para trasladar las sedes de las Secretarías de Turismo y de Desarrollo Agropecuario, existen. De tal suerte que el gobierno actual que está por concluir su período debería generar, más no complicar o entorpecer, las condiciones necesarias para que estos cambios se den sin contratiempo alguno, incluso, antes del 26 de septiembre.

ENTRE PARENTESIS

No cabe duda de que a cada santito le llega su fiestecita. El todavía alcalde Xavier Nava Palacios, no solo se ganó el descrédito y el repudio de la sociedad, sino que además enfrenta sanciones impuestas por el CEEPAC y la determinación implacable del Congreso del Estado para someterlo a juicio político. Si a esto se suma, las deplorables condiciones financieras y el estado que en que deja la ciudad, no tendrá cara para pedir clemencia, mucho menos buscar el respaldo popular para futuras ambiciones políticas.

Quién pagará los muertos. – Si de algo puede presumir el gobierno de Juan Manuel Carreras López, es el haber rebasados todas las expectativas del impacto de la pandemia, lamentablemente no para bien de los potosinos. En los más de 65 mil contagios y cerca de 6 mil muertos anunciados oficialmente a la fecha, desde luego que hay responsables y no pueden quedar impunes.

Legiones extranjeras. – La idea de someter a consulta con el presidente AMLO y con Rosa Isela Rodríguez, la designación del próximo secretario de Seguridad Pública no es mala. El que sea alguien ajeno al estado, tiene mayores ventajas que desventajas.

Por principio de cuentas, no se ve a alguien local con la experiencia y los tamaños para enfrentar el reto y, el que pueda llegar, de donde sea que venga, obvio que llegaría con menos compromisos que si se nombrara un nativo de San Luis Potosí.

Si en otros tiempos los policías que llegaron de otros estados hicieron pendejadas, es cuestión de que el gobernador Gallardo le entienda y atienda integralmente la problemática de la seguridad, tema que por cierto es el principal reclamo de los potosinos.

Hasta pronto

Me gusta esto: Me gusta Cargando...