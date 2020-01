Condena Xavier Azuara que gobierno minimice caída económica histórica

· El legislador potosino dijo que no es cosa menor que sea la primera vez en una década que la economía vaya en picada.

· Dijo que estas cifras son sólo el reflejo de que habrá menos oportunidades laborales para las familias.

El diputado federal Xavier Azuara Zúñiga consideró preocupante que el Gobierno minimice la caída de la economía registrada en 2019, pues apuntó que no es cosa menor que por primera vez en una década el PIB se ubique en -0.1% después de 15 meses en picada, según los datos reportados por el INEGI.

Apuntó que el Gobierno no está tomando acciones ante este escenario que consideró como el inicio de la Recesión Mexicana , “estas no son cifras vacías, son el reflejo de que nuestro país no está creciendo, que las familias tendrán que batallar más para conseguir un buen empleo”, dijo.

El legislador potosino dijo que esta situación preocupa porque no se están protegiendo a las y los mexicanos que están perdiendo su empleo, que están en la búsqueda de uno y no tienen espacios para desarrollarse de manera adecuada, esto debido a que se están espantando las inversiones.

Asimismo, dijo que esta caída económica a diferencia de las registradas en otros años se genera en gran medida por decisiones que se han tomado desde la administración federal, pues no se está usando el dinero para generar desarrollo en el país.

“Hoy vemos que se le recorta dinero a Seguridad Pública, que no hay dinero para quienes están emprendiendo, además que gran parte se está destinando a un dudoso rescate a PEMEX y por lo tanto los inversionistas que pueden generar oportunidades no ven condiciones para apostarle a México”, dijo.

Azuara Zúñiga dijo que es urgente un plan de acción que signifique el uso eficiente de recursos públicos y que a la par atraiga inversiones en el país, pues indicó que si la economía no crece se pone en riesgo la estabilidad y además se limitan gravemente las oportunidades para quienes realmente lo necesitan.

Finalmente, señaló que se deben impulsar especialmente los sectores que tuvieron caída en 2019, como lo fue el industrial, lo cual representaría beneficios directos para estados como San Luis Potosí.

Me gusta: Me gusta Cargando...