Dispositivo de prevención “escuela segura” permite un regreso a clases tranquilo y sin incidentes

En el marco del despliegue de prevención “Escuela Segura”, la Dirección General de Seguridad Pública de Soledad, informa que al reanudarse el ciclo lectivo en los planteles de educación básica, se reporta una jornada tranquila y sin incidencias.

En este sentido se informa que al dar cumplimiento a una instrucción girada por el Alcalde Gilberto Hernández Villafuerte a fin de garantizar la integridad física y patrimonial de la comunidad escolar, docente y de los padres de familia en este regreso a clases, se pondera la vigilancia en horas de entrada y salida con el despliegue de las fuerzas del orden tanto de Fuerzas Municipales como de la Policía Vial.



Por lo pronto, el regreso a clases resultó muy tranquilo, se observó una menor afluencia de estudiantes en comparación con un periodo normal que es de aproximadamente 58 mi alumnos, no obstante, no es motivo para que la corporación municipal baje la guardia si no por el contrario estar atentos ante cualquier servicio o eventualidad que se pudiera presentar.

La Dirección de Seguridad Pública de Soledad, refrenda su compromiso con la sociedad para seguir trabajando a través de esquemas que garanticen el orden y la tranquilidad.

Por parte de Policía Vial se hace vigilancia estacionaria y a pie tierra con labores de paso al peatón y fluidez vehicular a través de 8 motocicletas y 4 patrullas en la mayoría de las escuelas del Municipio. Por parte de Fuerzas Municipales se hacen recorridos permanentes y se atienden auxilios en caso de requerirse.

Cabe mencionar que hasta este momento no se tiene registro de accidentes o hechos de tránsito en el exterior de las escuelas.

