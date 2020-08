Murió este viernes Manuel “El Loco” Valdés

De acuerdo con el programa “Venga la alegría”, el actor falleció este viernes.

Este viernes 28 de agosto, a las 3:40 de la mañana, Manuel “El Loco” Valdés murió a causa del cáncer que lo aquejaba desde hace unos años.

Fue mediante su hijo, Pedro Valdés Larrañaga, que se supo sobre el fallecimiento del grande.

“Gracias siempre por todo. Te amo. Que tu camino sea luminoso. Ahora eres eterno. Gracias, gracias y más gracias. Te adoro padre hermoso”, escribió junto a una foto de su padre.

El actor y comediante murió a los 89 años, luego de varios años luchando por ganarle la batalla al cáncer. En abril de 2017, se supo que el famoso comediante mexicano, estrella de programas cono “Ensalada de Locos”, había sido diagnosticado con cáncer de piel.

“Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia”, explicó en su momento Valdés.

Tras los exámenes, en la biopsia se descubrió que se trataba de un tumor maligno.

Pero ni eso detuvo el humor del comediante, quien aseguró que hasta le había compuesto una canción a su tumor. “Es maligno, ahí fue cuando inventé esta canción: ‘Tengo un tumor en la frente, tengo un tumor maligno en la frente pero yo soy muy valiente’”, dijo en su momento.

En junio de 2019, le fue retirado un melanoma y después tuvo problemas para controlar su ojo derecho, por lo que en septiembre de ese mismo año, fue sometido a una cirugía en el Instituto Nacional de Cancerología porque, al parecer, una bolita estaba oprimiendo su nervio óptico y se tenía que analizar si se trataba de un tumor benigno o maligno.

Cabe resaltar, que este viernes, también es el aniversario luctuoso de Juan Gabriel. El Divo de Juárez murió en 2016 a causa de un infarto, según informaron sus familiares.

