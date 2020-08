PDI detiene en flagrancia a hombre con placas de motocicleta robada

El número de serie no correspondía a la unidad que tripulaba el señalado

CIUDAD FERNÁNDEZ. – Un sujeto de 32 años de edad fue detenido en flagrancia por agentes de la Policía de Investigación (PDI) al presuntamente conducir una motocicleta con placas sobrepuestas; así lo informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

Todo ocurrió cuando los elementos adscritos a la zona Media se encontraban realizando labores de inteligencia y al circular por la calle Centenario del ejido El Refugio en Ciudad Fernández tuvieron a la vista a una persona del sexo masculino a bordo de una motocicleta color verde con negro, quien tomó una actitud sospechosa motivo por el que le solicitaron una revisión.

En ese momento se percataron que la serie de la unidad no coincidía, además que las placas no correspondían a la motocicleta que en ese momento era revisada, si no a una que contaba con reporte de robo desde el 2 de febrero del 2020 en la Capital del estado; de inmediato le informaron a quien se identificó como Alejandro “N” que sería detenido por su probable responsabilidad en el delito de robo equiparado.

La persona y la motocicleta fueron puestos a disposición del representante social para que sea este el que determine lo conducente.

