Lo vinculan a proceso por presuntas lesiones en Tamasopo

• Supuestamente le causó heridas punzocortantes a la víctima

• Juez de Control autorizó la suspensión condicional del proceso

TAMASOPO. – Litigadores de la Delegación Sexta de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), consiguieron que fuera vinculado a proceso un sujeto de 62 años de edad, al ser considerado presunto interviniente en el delito de lesiones calificadas en Tamasopo.

Por lo anterior, se llevó a cabo la audiencia inicial donde la defensa de Juan Héctor “N”, expuso algunos argumentos para solicitar la suspensión condicional del proceso, la cual fue otorgada por el Juez de Control, mismo que le informó al imputado que deberá cumplir con algunos términos.

Entre los requisitos decretados por la autoridad judicial hacia el procesado, están el de acreditar un pago económico para la reparación del daño causado a la víctima, además de que no podrá cambiar de residencia, no acercarse al afectado, no ingerir estupefacientes o bebidas alcohólicas, presentarse de manera periódica ante autoridad judicial y no poseer ningún tipo de armas.

Todo ocurrió el 10 de mayo de 2020, cuando el señalado se encontró con el afectado en un lugar conocido como la barda del ingenio en el ejido de Tambaca en el municipio indicado, donde presuntamente sin medir palabra alguna, lo amagó con un arma blanca y le causó tres lesiones punzocortantes en diferentes partes del cuerpo.

Después de recuperarse de las heridas, el hombre agraviado fue a interponer su denuncia ante autoridades de la Sexta Delegación de la FGESLP, aportando algunas pruebas en contra del presunto; asimismo, elementos de la Policía de Investigación (PDI) efectuaron las indagatorias para esclarecer lo sucedido.

Posteriormente, el agente del Ministerio Público realizó lo inherente para que fuera obsequiada la orden de aprehensión por el delito de lesiones calificadas, la cual fue girada tiempo después y los agentes de la PDI de la zona Media se abocaron a detener al sujeto.

Juan Héctor “N” fue asegurado por los policías de la Fiscalía y en breve inició su procedimiento penal, donde se obtuvo el auto de vinculación a proceso, apegándose al beneficio constitucional de suspensión condicional, por lo que se deberá cumplir con lo indicado hasta que se haya resuelto en su totalidad su situación jurídica.

