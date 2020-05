Llama IMSS a la población abierta a ser solidaria con pacientes oncológicos a través de la donación altruista de sangre

· Para ofrecer un servicio seguro a los donantes, el Banco de Sangre dispone de citas telefónicas para evitar conglomeraciones y mantener la sana distancia.

· La sangre y sus componentes son de vital importancia para el tratamiento de pacientes oncológicos y brindan soporte a niños con leucemia.

Con el objetivo de hacer frente a la emergencia sanitaria por COVID-19, la captación de sangre impactó directamente a los bancos que la recolectan, por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hace un llamado solidario a la población en general a acudir a sus instalaciones a donar sangre y ayudar a los pacientes con algún tratamiento oncológico.

En este sentido, el director del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, Gamaliel Benítez Arvizu, refirió que a consecuencia de esta emergencia, la captación de este vital líquido disminuyó en 60 por ciento de lo que habitualmente se capta en una jornada normal.

Agregó que en este repositorio de sangre se han implementado diversas medidas para que la gente acuda a donar, entre las que destacan las citas telefónicas para evitar las conglomeraciones y mantener la sana distancia, así como un filtro sanitario para identificar algún dato sugerente.

“Como unidad de Banco de Sangre no estamos dentro del hospital, no atendemos a pacientes con COVID-19 y la población que recibimos es sana. Cualquier persona es filtrada y si hay algún sospechoso, no inicia el proceso”, afirmó.

El doctor Benítez Arvizu precisó que para seguridad de la población, el personal que labora en estas instalaciones cuenta con el equipo necesario como son: goggles, cubre boca, batas y demás insumos para la atención de los donantes.

Explicó que previo a esta emergencia sanitaria el Banco de Sangre recibía de lunes a viernes en promedio a 150 donadores, mientras que el fin de semana eran cerca de 600. Ahora, la afluencia de gente es aproximadamente de 50 diarios.

El especialista del IMSS resaltó que hay ciertos componentes de la sangre que tienen una vigencia más corta, en particular las plaquetas, ya que de ellas depende el soporte de pacientes oncológicos como niños y niñas con leucemia, mujeres embarazadas con problemas de coagulación, entre otros.

En este sentido, el doctor Mario Pérez Martínez, jefe de la División de Consulta Externa de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, explicó que el cáncer al ser una enfermedad compleja requiere de un tratamiento adicional a través de algunos componentes de la sangre para controlar este padecimiento.

Por ello, precisó, es necesario que la población no olvide a estos pacientes, ya que para su tratamiento es de vital importancia el suministro de glóbulos rojos, plasma, plaquetas, entre otros, los cuales estarán determinados por el tipo de padecimiento y la complejidad del mismo.

El oncólogo del IMSS indicó que estos componentes también son necesarios durante las intervenciones quirúrgicas para la extracción efectiva de ciertos tumores; en el caso de las quimioterapias y radioterapias, se requiere que los pacientes tengan condiciones adecuadas en su sangre para llevar a cabo procedimientos que resulten en un control o mejora de la enfermedad.

Para acudir a los Bancos de Sangre con previa cita, el IMSS pone a disposición de la población en general los siguientes números: 55 55192063 y 55 55383512 de lunes a viernes de 07:30 a 19:00 horas. Sábados y domingos de 07:30 a 21:00 horas.

