Fiscalía no es omisa ni lenta en las 4 denuncias del Ayuntamiento Capitalino

• Síndicos en su rol de Asesores Victimales mal informan al alcalde sobre diligencias que se realizan: Visitador General

• No han podido demostrar el quebranto patrimonial que señalan en las propias denuncias

SLP. – El Visitador General de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), Juan Alberto Camarillo Zavala, descartó una omisión o lentitud por parte de la institución en las cuatro denuncias que interpuso el Ayuntamiento de la Capital contra la administración pasada 2015-2018.

Indicó que esas 4 denuncias se siguen integrando y respecto a las indagatorias se ha tenido la cercanía con los asesores victimales “con ello, les hemos proporcionado todo tipo de información, lo que va fluyendo y también lo que ellos han podido aportar”.

Sin embargo, dijo que se requiere de otros elementos para seguir avanzando en las denuncias, “necesitamos el procedimiento administrativo de la Contraloría, para tener listo el quebranto patrimonial que es de donde nosotros pudiéramos partir, que efectivamente está constituido ese quebranto hacia el erario público; yo considero aquí que a lo mejor los asesores victimales, propiamente los síndicos, que están encargados de cada una de las denuncias, están mal informando al alcalde y ese es el motivo por el cual él señale que hay lentitud; quiero decir que a lo mejor por ello les están proporcionando otra información diversa o no precisa”, apuntó.

Agregó que en las denuncias se requiere que los asesores victimales y síndicos, aporten lo necesario para esclarecer este tipo de delitos, “se les establece a ellos como víctimas pues cuentan con mucha información que nosotros no tenemos de primera mano y meramente para establecer este tipo de situaciones, pues es necesaria con el sistema de justicia actual. El asesor victimal debe de ser activo y no pasivo, entonces que significa esto, que ellos nos pueden aportar datos de prueba contundentes, y no dejarle toda la carga al Ministerio Público, eso ya es del pasado”.

Menciono que, con la demostración del quebranto patrimonial, el cual no se ha hecho por el municipio, se podría aportar información verídica y analizada, “si bien es cierto el procedimiento administrativo y el proceso penal, son autónomos e independientes, las pruebas que ellos nos pueden aportar serían contundentes para lograr un avance certero en cuanto a lo que es la reparación del daño”.

Camarillo Zavala resaltó la importancia de los asesores victimales, ya que en caso de que se consideren omisiones durante el proceso, ellos pudieran acudir directamente con un Juez de Control y exponer lo que consideren como datos de prueba, pues es la autoridad judicial la que regula el equilibrio de las partes.

También comentó que, hasta el momento, no se ha tenido una tutela de derechos para el efecto de señalar que la Fiscalía haya sido omisa en las investigaciones.

El Visitador General indicó que no se encubrirá a nadie si surgiera alguna responsabilidad penal en este y otros asuntos, pues tiene la instrucción de que nadie está por encima de ley, tan es así que en recientes carpetas de investigación contra ex funcionarios, se tienen 8 judicializaciones en donde los imputados han sido ex presidentes municipales y otros ex servidores, sin importar su condición partidaria o ente público, pues han quedado vinculados a proceso y conforme a la legalidad, ya que en esos casos se han presentado y acreditado datos de prueba suficientes.

