Denuncian ex Secretario de Finanzas

Una denuncia penal fue presentada este mediodía en las instalaciones de la otrora procuraduría General de la República, (PGR) hoy Fiscalía General de la república, (FGR) en contra del gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López y del ex titular de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, José Luis Ugalde Montes, por hechos con apariencia de delito de Robo de identidad, operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo que resulte, dijo categórico el denunciante José Fernando Carmona Cruz.

El afectado abundó que el lunes 24 de abril de 2017, se percató a través de un medio impreso de la ciudad titularon “Clínicas privadas a quienes más debe el gobierno”, en el cuerpo de la información “aparece mi nombre completo con la cantidad de 2 millones 676 mil pesos, de entonces a la fecha he pasado por varios incidentes como amenazas de extorsión y la pérdida de tiempo para que se aclaren las cosas”.

Acudí con el entonces titular de finanzas, José Luis Ugalde Montes encontrándolo en uno de los pasillos centrales de la dependencia, evadió el tema e hizo caso omiso, “no sé de qué me hablas, no sé de qué se trata” y se perdió en las oficinas burocráticas. Solicité a través del Portal de Transparencia de esa dependencia donde se había proporcionado la información y publicada en el rotativo Pulso, atendiéndome el responsable del área, Dagoberto Castillo Ávila, me acompañó a las áreas responsables de tramitación de facturación y paso a paso se fue desprendiendo la información.

Utilizaron un domicilio que ocupaba un servidor como oficina en la calle de Rubí en el Fraccionamiento Valle Dorado de ésta ciudad, el concepto: proveedor de ropa, mi nombre completo, RFC pero con una homoclave diferente. Dagoberto no se quiso comprometer a proporcionarme copias “por razones obvias” me señaló., pero ahí está la información, ese cheque ya se emitió o está por salir, pero eso ya no nos corresponde a nosotros es otra área, me dijo.

El quejoso manifestó que fue y es larga la espera, “abordé al gobernador, al “Caco” Alejandro Leal, con esa maldita soberbia que lo caracteriza, le valió un cacahuate mi señalamiento, y así sucesivamente, periodísticamente se le investiga presumiblemente por desvió de recursos, pero ese es tema aparte”, acotó Fernando Carmona.

Será ahora la Fiscalía General de la República quien direccione el caso, hay sospechas de tráfico de influencias ya marcadas, el abogado que lleva el caso no fue reconocido en el Poder Judicial de la Federación como litigante por una tal Juez Coria, con antecedentes negros en Google. Estaré apoyado –dijo- por la organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción e Impunidad, A.C., que encabeza el periodista Raúl Olmos de León; por la Federación de Periodistas de la República Mexicana, enlazada con la Felap (Federación Latinoamericana de periodistas) y desde luego con un marcado acercamiento con el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero y con personal de la Unidad de Inteligencia Financiera cuyo titular es Santiago Nieto, no permitiré más desdeños legales, México ya cambió, San Luis Potosí no será la excepción”, enfatizó el denunciante.

