Asesinos de Abril fueron contratados, piden la cabeza del autor intelectual

México. Ayer se dio a conocer la detención de dos hombres quienes serían asesinos materiales de Abril Pérez Sagaón.

El abogado de la familia de Abril, Manuel Sánchez O’Sullivan, dijo que podría haber al menos un autor material más. Aseguró que los sicarios que ejecutaron el feminicidio no tenían móvil en contra de ella, sino que los contrataron.

Además mencionó que es poco probable que los hijos de Abril o el abogado, quienes iban en el auto al momento del feminicidio, puedan reconocer a los asesinos. No obstante, eso correspondería al proceso penal.

«Son 2 de los autores materiales. Asumimos que hay más. Se ha revelado que participaron dos vehículos y una motocicleta, entonces por lo menos habría una persona involucrada más que no ha sido detenida. Quien disparó es el que iba en la motocicleta y es uno de los detenidos. […] Fue gente contratada: no tenía un móvil propio para agredir a Abril. No son personas que fueran familiares o cercanos a la familia”.

Con información de Grupo Fórmula

