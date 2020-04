Alcaldía de Soledad anuncia nueva acción para reducir la movilidad en el municipio

* “Debemos revertir ese mal ejemplo nacional y por ello estamos definiendo una nueva estrategia apegada a lo que marca la Secretaría de Salud en nuestro municipio”: GHV

Con la finalidad de reducir la movilidad de personas en el municipio de Soledad, y como parte de los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud ante la fase 3 de la declaratoria de emergencia sanitaria por el Covid- 19, el alcalde Gilberto Hernández Villafuerte, informó que a partir de este fin de semana se instalarán filtros sanitarios en distintos puntos del municipio, en el que se contará con el apoyo de dependencias de los diferentes órdenes de gobierno.

Los filtros sanitarios estarán conformados por personal de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, Policía Metropolitana, Secretaría de Salud y la Guardia Nacional.

El edil señaló que es necesario extremar medidas de precaución para detener la cadena de contagio, por ello, las acciones son más estrictas, siempre con el pleno respeto de los derechos humanos, “aún estamos afinando algunos aspectos de esta nueva estrategia, pero sólo se permitirá que en las calles transiten dos personas como máximo, siempre y cuando exista algún motivo para estar fuera de sus casas”.

Indicó que la declaratoria de la fase 3 emitida por el gobierno federal, significa que hay un ritmo rápido de contagios, es una etapa difícil, por lo que se requiere del fortalecimiento de las medidas de aislamiento y disminuir la movilidad, “hay personas que tienen que salir a cumplir con sus trabajos, a comprar medicina, alimentos, artículos de primera necesidad, pero hay

otras que simplemente lo hacen sin motivo alguno, se ponen en riesgo y al mismo tiempo a sus familias”.

Detalló que los filtros sanitarios se instalarán en calles y avenidas de la cabecera municipal y en colonias del municipio, no serán fijos; en éstos se tomará la temperatura de personas y de automovilistas, se preguntará el motivo del por qué no están en sus hogares y si no hay un motivo, entonces se les conminará a que acaten la disposición”.

El alcalde expresó que desde el inicio de la contingencia por el coronavirus, las acciones municipales se han apegado a lo que establece la Secretaría de Salud del nivel federal y estatal, por lo que el Ayuntamiento se suma y emprende acciones encaminadas a contribuir a frenar la propagación del virus, aunque la participación de la población es clave para salir adelante en esta situación.

