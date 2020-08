Yo nada más iba de paso, nada comerciante abusada por inspectores municipales

-A los trabajadores de Xavier Nava no les importó que la mujer traía a su bebé en brazos

“Yo nada más iba de paso, me detuve porque un señor me paró para comprarme flores”, aseguró la comerciante víctima de inspectores a cargo de Xavier Nava Palacios que en el Centro Histórico abusaron de su poder y la jalonearon para retirarle la mercancía.

A los inspectores de Xavier Nava, poco les importó que la mujer cargaba a su bebé en la espalda.

“Cuando voltéo veo a un inspector y una inspectora, vi que me estaban haciendo la infracción y continúe caminando, y ya cuando le termine de vender al señor que me jalan mi caja y que me querían dar la infracción, pero yo pregunté porqué si yo nada más iba de paso, no me paré”.

Señaló que perdió la mercancía que le maltrataron, además de que le querían fincar una multa, a pesar que la contingencia le ha dificultado la situación económica de manera grave.

“Yo por más de que intente protegerlas no pude y perdí todo lo de la venta, porque si hubiera sido la segunda llamada si les hubiera hecho caso, pero ni si quiera estaba parada vendiendo”.

La víctima de las autoridades capitalinas reconoció que sintió mucho miedo por la integridad de su bebé.

“Después del incidente lo que hice fue regresarme a donde siempre me pongo y poder venderlas aunque ya estuvieran dañadas”.

Sentenció que no es justo el trato inhumano, ya que insistió no estaba fija vendiendo sus flores, además de que no hubo un primer apercibimiento, llegaron y la “jalonearon”, sin permitirle dar una explicación alguna.

