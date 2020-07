Yo insisto

En tanto el gobierno del estado y sociedad organizada no impongan autoridad y medidas drásticas ante funcionarios y ciudadanos irresponsables que se niegan a cumplir o hacer cumplir se respeten las medidas sanitarias de restricción ante la propagación del bicho mortal que está dejando una estela de infectados y muertos, el rebrote de coronavirus tendrá consecuencias impredecibles.

El hecho que San Luis Potosí haya regresado al Semáforo Rojo, significaba la toma de decisiones contundentes y enérgicas ante la magnitud del problema. Decidir oficialmente no regresar al escenario de confinamiento total, ni decretar el cierre de actividades no indispensables para la mayoría de la población, es comprensible si entendemos el impacto psicosocial y económico que conlleva; lamentablemente, las cosas no están funcionando bien.

El gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, se limitó a decir que no regresaríamos al encierro o al aislamiento al que muchos potosinos nos sometimos hace semanas y que, – en todo caso, desde la esfera gubernamental se haría un llamado, – que, para ser francos, sonó enclenque y timorato en el reforzamiento de estrategias para que los potosinos respetemos las medidas de prevención; nada nuevo bajo el sol.

La reducción porcentual de aforos, como medida impuesta por decreto para restringir la actividad en algunos giros o establecimientos comerciales no resultó funcional. Fue como una llamada a misa, y, no hay pretexto por la fecha de entrada en vigor del acuerdo en tanto que, el regreso al semáforo rojo estaba técnicamente previsto y definido desde la mañana del viernes 17 de julio, – sin embargo, – le consta a la mayoría; el fin de semana y en esta que transcurre, muchos han quebrantado la disposición gubernamental y el decreto se lo han pasado por el arco del triunfo.

Ejemplos representativos fueron los antros, fondas, restaurantes, mercados y el tianguis dominical de las vías donde sus líderes se impusieron sobre la autoridad de un gobierno estatal y municipal blandengue, simulador y complaciente para quienes sirven a sus intereses políticos. En Soledad de Graciano Sánchez, ocurrió lo mismo.

Este lunes, en el vecino municipio, la operación de comercios varios, tiendas de servicios y mercado sobre ruedas, reflejaron esa rara conducta que se acentúa y se aferra a incumplir con lo más elemental dentro de esa denominada y confusa “nueva realidad” que solo entienden o no conciben quienes están más allá del bien y el mal.

Yo insisto, si la autoridad estatal no se asume como debiera, San Luis Potosí y sus municipios continuarán infectándose a una velocidad imparable. El dato último proporcionado por la Secretaría de Salud, nos aporta una idea clara de la dimensión que está alcanzando la pandemia. Al ritmo que vamos, habrá en los próximos días entre mil y mil 400 infectados y entre 80 o 90 muertes por semana.

Dice el gobernador que se ha reunido con sectores económicos representativos de la entidad, y yo le pregunto: ¿Dónde están los sindicatos, las asociaciones de profesionistas, las organizaciones no gubernamentales o de la llamada sociedad civil?, ¿Donde los partidos políticos, los sectores obrero, popular y campesino, los clubes de servicio, Leones, La Loma, el Campestre, el Deportivo 2000, los Rotarios, ¿los Sertoma o las sociedades filantrópicas? si es que todavía existen todas y todos?

¿Acaso existe algún acuerdo con los hoteleros de toda la geografía estatal para que faciliten gratuitamente o renten a precios accesible sus habitaciones y restaurantes “sanitizados” y se los cedan a médicos, personal operativo y enfermeras que ya contrajeron el virus?, ¿O a otros que están en riesgo de contraerlo, ellos y sus familias, y que lo más prudente es aislarse?

Apuesto a que no. No al día de hoy a pesar del número impresionante de contagios entre el personal de salud. Por otro lado, el escenario por el regreso a la actividad en la rama de la construcción, considerada igual por decreto como esencial, ¿Se está vigilando o supervisando desde el ámbito de la salud preventiva como es que está funcionando? Apuesto doble contra sencillo que no.

No bastaba con permitir que los trabajadores de la construcción regresaran a su actividad diaria en la obra, sino aplicar en el contexto estatal medidas estrictas en los negocios dedicados a la venta de plomería, pisos, artículos de baño y cocina, ferreterías, expendios de pinturas, centros de venta y distribución de materiales para la construcción los cuales lucen abarrotados y sin protección ninguna.

Solo vea, – señor gobernador, el número de infectados inscritos en el régimen ordinario del IMSS para darse cuenta. Por lo demás, señor mandatario, eso no es generar condiciones favorables entre gobierno y sociedad sino ganas de escurrirle al bulto. Vuelvo a insistirle, el tiempo se le acaba, y si no agarra el toro por los cuernos usted será uno de los gobernadores que irremediablemente pagarán los muertos. Insisto, todavía puede hacer algo.

Muy al margen del café pendiente desde que usted tomo posesión como gobernador del estado, sugiero de amigos que; yo en su lugar empezaría por buscar y nombrar a un vocero con amplio conocimiento en el tema del Coronavirus.

La doctora Mónica Rangel, lo tiene, de eso no me cabe la menor duda, se esfuerza y se entrega, está demostrado, pero usted sabe que para esto se requiere contundencia y mucho oficio político. Cuatro meses, todos los días, ella solita, recibiendo madrazos por presuntas irregularidades y sin el apoyo de usted, del IMSS o el ISSSTE a cualquiera desgasta y desmoraliza, y si no, pregúntele.

Hasta pronto.

