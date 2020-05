Ya son 412 los casos confirmados por Coronavirus en SLP, 24 nuevos en 24 horas

-Son 20 las defunciones en el estado por esta enfermedad

La Secretaría de Salud de Gobierno del Estado informó que en San Luis Potosí creció a 412 casos los confirmados por Covid 19, es decir, 24 nuevos casos en 24 horas.

Detallaron que los nuevos casos se tratan de diez mujeres y catorce hombres, de entre 05 y 82 años, la adquisición del virus en los nuevos casos fue fue clasificado en cómo 22 locales y dos foráneos.

Sentenciaron que los municipios que presentan esta enfermedad son 183 en la capital, 48 en en Ciudad Valles, 39 en Soledad de Graciano Sánchez, 35 en Tamazunchale, once en Aquismón, once en Santa María del Río, ocho en Cerro de San Pedro, siete en Ciudad Fernández, siete en Mexquitic de Carmona, cuatro en Metehuala, cuatro en Tamasopo, cuatro en Tierra Nueva, cuatro en Villa de Arista, once en Xilitla, tres en Villa de Arriaga, dos en Rioverde, dos en Axtla de Terrazas, dos en Matlapa, dos en Huehuetlan, dos en Tancanhuitz, uno en Ciudad del Maíz, uno en Coxcatlán, dos en Ébano, uno en El Naranjo, uno en Tamuin, uno en Villa de Ramos, uno en Villa de Reyes, uno en Ahualulco, uno en Villa Hidalgo, uno en Charcas, uno en San Martín Chalchicuautla, uno en Tampamolon Corona, y nueve más identificados como de otros estados.

Respecto a las defunciones en la entidad, el titular de Servicios de Salud, Miguel Lutzow Steiner informó qué hay un nuevo caso, por lo que ya se suman 20, se trata de un hombre entre 25 y 44 años de edad.

Lutzow Steiner explicó que a nivel mundial se registran 77 mil 965 casos nuevos en 24 horas, y 6 mil 647 defunciones nuevas en este mismo periodo.

El panorama en México registró 42 mil 595 casos confirmados, es decir, 2 mil 409 nuevos casos, 26 mil 746 sospechosos, y 4 mil 477 defunciones, 257 en 24 horas.

La titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez enfatizó que el país y el mundo vivirá de manera permanente con esta epidemia, por lo que las medidas básicas de auto-cuidado serán esenciales de aquí en adelante para todos.

