Ya se han comenzado a colocar vendedores en las principales calles de Soledad

La dirección de Comercio municipal, informó que la colocación de los distintos oferentes de mercancía alusiva al 14 de febrero, se ha hecho en orden y apegada a los lineamientos establecidos con anterioridad, además de estar en constante comunicación con los comerciantes.

Al respecto, la titular del área, Juana Idalia Gallegos Barrón, destacó que algunos de los vendedores de mercancía de San Valentín, se han comenzado a colocar en las principales calles de la cabecera municipal, principalmente en la calle de Matamoros.

Agregó que otros estarán instalados en la avenida José de Gálvez; la avenida San Pedro; la calle Julio R. Córdoba en La Virgen; la avenida Cactus; en la colonia San Felipe, Santo Tomás y Quintas de la Hacienda.

Recordó que entre los requisitos para la comercialización de los productos, destacan que no se pueden extender las dimensiones del puesto, que no debe de exceder de tres metros cuadrados y no se debe de obstruir la circulación vial y peatonal.

La funcionaria dijo que se tendrá el respaldo de Protección Civil y de Seguridad Pública Municipal, para que la vendimia se realice sin contratiempo alguno, sobre todo en cuanto al tráfico vehicular los días 13 y 14 de febrero.

Finalmente, manifestó que los comerciantes que se instalen deberán de expender productos alusivos a la fecha, por lo que personal del área se mantendrá al pendiente de que cumplan con esta disposición y las normativas respecto al espacio y regulación de la venta, manteniéndose una estrecha comunicación con los comerciantes.

