“Y vuelve la burra al trigo”

Lo más rancio de la ultraderecha conservadora de San Luis Potosí volvió a arremeter en contra de los diputados al Congreso del Estado. Otra vez, la embestida fue prácticamente anónima, ya que el desplegado publicitado este domingo, no consigna nombres ni firma alguna, abajo o al calce del documento que muchos suponen o sospechan fue elaborado con los pies y el hígado en alguna oficina del Ayuntamiento de la capital.

Casi en el mismo tono y solo con algunos matices muy propios de ese estilo burgués de minorías que tienen el privilegio de ser proveedores o constructores privilegiados de algo rentable y turbio en el Ayuntamiento capitalino, los señores empresarios refugiados en el membrete de sus cámaras de afiliación entraron, – según ellos, en sesión permanente para asumir una férrea pero aventurada y burda defensa en favor del alcalde Xavier Nava Palacios.

Esa minoría rapaz a la que se refiere AMLO, exhibió esta vez logotipos de aliados oficiosos y organizaciones reaccionarias que nos remontan a las atroces acometidas por la ultraderecha en México y San Luis Potosí en otros tiempos. Grupos o sectas vinculadas a la iglesia católica y otros a instituciones de educación de dudosa reputación, aparecen con sus logos oficiales como responsables de un desplegado que, – para ser francos, – lo único que lograron fue exhibir su ignorancia, su miseria humana y su pobreza intelectual.

Hablan de no estar dispuestos a que se quebrante el estado de derecho, cuando son justamente algunos organismos empresariales, agrupaciones religiosas y académicas, las por regla general de costumbre y conducta, acosan sexualmente y condicionan a las empleadas para una plaza, violentan lo derechos humanos y laborales de sus trabajadores, evaden sus obligaciones fiscales comprando facturas chuecas o en su defecto fueron los principales beneficiarios de las condonaciones de impuestos hechas por los regímenes pasados.

La extensión o medida de su ignorancia es tan grande como del tamaño del automóvil o la Suburban en la que se mueven cuando hablan de que Xavier Nava se esfuerza por lograr “un mejor crecimiento y un mejor desarrollo” para la ciudadanía. ¿Acaso los responsables del desplegado publicado el domingo, sabrán por lo menos cual es el concepto y definición de crecimiento y desarrollo?

¿Conocerán los alcances, limitaciones, funciones y facultades de un municipio? Parece que no, porque un Ayuntamiento como el que preside Xavier Nava Palacios, dista mucho del progreso y de un permanente proceso de conducción positiva. No nos vengan a decir a los potosinos que el gobierno capitalino tiene la capacidad para generar riqueza (a lo mejor sí, para ellos), que tiene destreza para ser competitivo o para ofrecer mejores niveles de vida a los contribuyentes y sus familias. Por supuesto que no.

Sin duda, los empresarios, religiosos y académicos responsables de la publicación, confundieron la viruta con el aserrín, pues el

desarrollo significa ofrecer a la ciudadanía mejores oportunidades de bienestar y prosperidad, cosa que en el gobierno municipal no entienden, como tampoco mastican que el desarrollo de una ciudad significa el otorgamiento de mejores condiciones de vida, salud, educación, empleo, seguridad, vivienda, disminución de la pobreza, el mejoramiento de la infraestructura y de los servicios públicos.

¿Puede el municipio, con un gobierno mediocre, soberbio y farsante enfrentar y resolver las grandes y descomunales disparidades económicas y sociales que existen en la capital potosina?, desde luego que no. No esta en sus manos, no está en su presupuesto y no está en sus capacidades políticas y de gestión como sí sucede en otras capitales importantes del país.

Es más, los potosinos ya no piden queso, lo único que quieren es que ya se termine “la pesadilla navista” y que, por lo menos, Xavier y su camarilla de rufianes se dediquen a trabajar, que se quiten de mamelucos con eso del bachetón y el Son de Paz, que se ilumine la ciudad, que se acaben la corruptelas y complicidades en su administración, que se terminen los abusos del INTERAPAS y que disminuyan los feminicidios, las violaciones, los atracos en las casas, los asaltos a cuentahabientes y el robo imparable de autos. No piden más.

