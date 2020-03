Xavier Nava despidió a mujer embarazada

La ex trabajadora señaló que ingresó en noviembre de 2018, luego de apoyar al edil en campaña

América Basoria Castro, ex trabajadora del Ayuntamiento de San Luis Potosí denunció mediante un medio de comunicación que fue despedida de forma injustificada de la administración de Xavier Nava Palacios, al informarles que estaba embarazada.

La mujer narró que colaboró en la campaña de Nava Palacios, y después ingresó a laborar en noviembre de 2018 a la administración municipal.

Su primer encargo fue en el Centro Comunitario Progreso, “hablé con el ingeniero y me dice, ‘sí ya me informaron de ti y te quedas aquí a laboral’; el 01 o 02 de noviembre de 2018, ya me quedo, me quedo hasta las 8 de la noche para hacer mis actividades ‘te presentas hasta mañana, a las 8 de la mañana, aquí mismo en el Centro Comunitario’, perfecto, así me la aventé todo noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio en Centro Comunitario Progreso, que era de Desarrollo Social”.

América ingresó oficialmente en la Dirección de Comercio, por lo que a partir de julio se integró en Mercado Revolución, con Jesús Meléndez, sin percatarse que después iniciaría el infierno.

“En el Mercado Revolución, no tuve algún conflicto con mis compañeros, todo relajado, todo normal, es cuando a mí me surge el detalle que salgo embarazada en el mes de septiembre, (…) estaba en shock, ¿qué hago? ¿qué aviso?, y me dieron el mal consejo que no avisara, que me quedara callada, pero de todos modos se me iba a notar, porque había momentos, había circunstancias, que mi administrador decía, ‘necesito que vayas a la Unidad a que dejes la nómina, a qué dejes documentación’, quieras o no, me iban a ver, ni modo de ocultar el embarazo”.

La ex trabajadora decidió hablar y notificarle a la administración municipal de su embarazo, mediante una carta la dirigió primero al titular de Comercio, Gabriel Andrade.

“Yo decido hacer la carta, y notificarles que estoy en estado de gestación, (…) yo no percibo ningún servicio, prestación, ni nómina, ni vacaciones, ni prima vacacional, ni nada, ni servicio médico, lo más importante, (…) hago la carta, me espero, y no recibo ninguna respuesta, y yo hablando y preguntando qué respuesta tienes, no todavía no me dan respuesta”.

Al no ver respuesta decidió notificarle al edil.

“Argumentando lo mismo que dice la anterior carta, pero obviamente ya cambiando las fechas de gestación, igual no recibí ninguna respuesta, y cuando me hablan y me dicen sabes qué ya no se te va a renovar tú contrato y yo, ¿pero por qué? sabiendo ustedes que estoy en estado de gestación, yo ya lo vi más como discriminación, porque estoy embarazada”.

América fue despedida; y con ello, se destruyó la imagen que tenía de Nava Palacios.

“Yo nunca recibí un apoyo, jamás lo recibí, y viendo gente también, vi a la de Educación, Azalea, también le pedí ayuda, pues siendo mujeres porque yo llevé un curso con ella el año pasado, yo me sentí en la confianza, ‘sabes que América’ así literalmente me dijo ‘tú lo hiciste esto en noviembre, sabiendo tú, que tu contrato termina el día 30 diciembre’, cuando yo no lo sabía”.

Al verse sola, decidió actuar legalmente, y procedió mediante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así mismo, realizó una denuncia con Conciliación y Arbitraje donde calcularon una liquidación de 93 mil pesos, sin embargo, luego en la administración le señalaron que había un error, por lo que le dijeron que era de 30 mil pesos, o un poquito más.

“30 mil pesos para mí no es nada, el parto me va a costar 25 mil pesos, y aparte todos los cuidados, las atenciones, que tengo que llevar. Desde enero a la fecha yo no voy a encontrar trabajo en el estado en el que me encuentro; aunque digan que la mujer, que no la discriminan por estar embarazada, sí he sufrido discriminación, por otras entrevistas de trabajo, porque me han dicho, ‘¿cuándo te alivias?’, para mayo, ‘es que ya estás a pronto’, pero puedo trabajar, eso no me impide a trabajar”.

La futura mamá lamentó la postura de la administración capitalina en su caso.

“A ver si hay lugar disponible para ti, estás con el ‘a ver si’, cuando yo necesito el trabajo, cuando yo necesito un sueldo, tengo personas quienes dependen de mí, no se vale que ellos hicieran la manera tan vil, tan cruel, y decirme ya no, ya renovación de contrato, (…) yo le dije a la licenciada de las Ayuntamiento, le dije, dame una razón, motivo o causa del por qué no me estás renovando el contrato, ¿tuve faltas? no, ¿retardos? no, ¿incidencias? no tuve”.

Indicó que ahora recibe el apoyo de sus padres, sin embargo, es una situación que poco a poco se vuelve más complicada.

“Yo me sentí, ¿cómo te explicaré?, un sentimiento que nunca había vivido, una discriminación totalmente, es algo falsa eso de que te vamos a proteger a ti por ser mujer, ahorita estamos viviendo la violencia contra las mujeres, y con eso es más violencia, (…) yo voté por Nava, y honestamente porque creí que era una persona que ayuda a las mujeres, que apoyaba, (…) ahora viéndolo, discúlpame, pero no lo está haciendo bien, yo ya no volvería votar por él; si se quiere lanzar para gobernador, que me disculpe mucho, pero yo no lo voy a apoyar”.

Me gusta: Me gusta Cargando...