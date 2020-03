Xavier Nava analiza ciclovía en Avenida Carranza

– Comerciantes manifestaron su enojo ante el posible proyecto

El alcalde del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Xavier Nava Palacios, no descartó el proyecto de ciclovía en la Avenida Venustiano Carranza, lo anterior, al cuestionarle sobre los trabajos en esta zona, en la que desde hace casi una semana se instalaron bolardos de contención.

“Vamos viendo cómo funciona esa avenida cuáles son las inversiones que se tienen que hacer, va a ser seguramente un corredor histórico, estamos analizando la posibilidad, primero que tanto se requiere la parte del estacionamiento y vamos estar avanzando los distintos los estudios para dejar una avenida preciosa – ¿se descarta la ciclovía en Carranza? -, no, no se descarta, hay que seguir analizándola y si son bolardos o conos es lo que está a la mano”.

Vecinos y comerciantes de esta zona manifestaron su descontento, ya que señalaron desconocen el motivo de que se instalaran los bolardos.

“Yo quiero saber qué está pasando en Carranza, ¿me vas a poner una ciclovía?, cosa que es ilógica porque si ves el aforo vehicular, no se va a poder, primera, segunda, ya pasamos más de 18 meses cuando arreglaron esta calle, entre ratas, tuberías rotas, robos, y sobrevivimos, queremos saber qué está pasando, desde el domingo pasado a hoy, ningún policía me sabe decir, me dicen lo siguiente y cito textual: ‘a nosotros nos dijeron que dijéramos, que están haciendo un estudio de aforo vehicular, no sabemos qué es eso’, (…) ¿para qué están haciendo esto? En medio de una pandemia, en medio de una emergencia en contingencia fase dos, ¿qué es más importante?”, reviró el comerciante.

Al respecto, Nava Palacios señaló que con todo y contingencia seguirán realizando las obras que sean necesarias.

“Los estudios van a seguir a través del Implan y de la Policía Vial, van a seguir los estudios y empezar esos diálogos para socializar todo lo que se está haciendo”.

En cuanto a la ciclovía, insistió que “pronto empezaremos en otras calles como es Himno nacional y otras que van a formar una red estamos buscando una red de ciclovías estamos pensar a 20 kilómetros (…) Coronel Romero va muy bien el estudio está listo, seguramente muy pronto iniciaremos con los trabajos de socialización de diálogo, para llevar a cabo el inicio de las obras”.

