Urgente que el ejecutivo del estado presente la terna para designar al nuevo fiscal anticorrupción

La diputada Sonia Mendoza Díaz, señaló que es necesario que a la brevedad, el Ejecutivo Estatal presente la terna para designar al nuevo Fiscal Especializado en Delitos Relacionados a Hechos de Corrupción, al Congreso del Estado.

Dijo que es importante que se nombre al encargado de esta Fiscalía Especializada para que se brinde continuidad a las denuncias presentadas, y avanzar en el combate a la corrupción y la impunidad en el estado.

“Creo que es un tema no menor que les interesa a las potosinas y los potosinos y que se le dé seguimiento a todas las denuncias tanto civiles como de agrupaciones o de la sociedad civil que están detenidas, prácticamente porque no hay un responsable o un titular de esa área, por lo tanto yo creo que es importante que el propio gobernador emita a la brevedad posible para no detener el trabajo a la propuesta aquí al Congreso del Estado”.

Consideró que dentro de los perfiles que se deben tomar en cuenta para la presentación de candidatos a este cargo, es que sea una persona conocedora de los temas de transparencia y rendición de cuentas, además de contar con preparación en materia de derecho.

“Creo que tendrían que ser varias cosas, el primer requisito yo creo que tendría que ser un profesional y un conocedor en la transparencia y rendición de cuentas y otra que por supuesto debe tener la carrera necesaria para la abogacía, o un experto en la materia para poder atender precisamente este tema tan importante y que no haya impunidad sobre todo en el estado”.

Precisó que este cargo será importante para atender los temas de corrupción y terminar con la impunidad, que es una situación de hartazgo para los ciudadanos para sancionar estos hechos conforme a la ley.

Me gusta: Me gusta Cargando...