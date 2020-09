Urgente no bajar la guardia y tomar medidas sanitarias contra el DENGUE, ZIKA y CHIKUNGUNYA

· Convocan los Servicios de Salud a los potosinos a evitar tener recipientes donde se pueda acumular agua y colocar malla mosquitera en los depósitos que almacenan agua colocar mallas mosquiteras o alguna tela que no permita el ingreso de los mosquitos.

“El factor causal de la transmisión del Dengue, Zika y/o Chikungunya a los humanos es a través de la picadura de mosquitos infectados de la especie Aedes Aegypti y están asociadas al ambiente doméstico y muchas de estas enfermedades son prevenibles”, señaló el doctor Juan Francisco Martínez Perales, Jefe del Departamento de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores de los Servicios de Salud del Estado.

Al hondar en el tema expuso que las enfermedades transmitidas por vectores representan un importante problema de salud pública en México y que los brotes explosivos de arbovirosis transmitidos por el mosquito Aedes Aegypti regularmente sobrecargan los sistemas de salud, por lo que la situación sanitaria puede tornarse aún más grave durante el presente 2020 con un escenario epidemiológico complejo de transmisión simultánea con el COVID-19.

“Actualmente se desconoce el impacto en la salud humana de una posible coinfección de cualquiera de los Virus del Dengue y del COVID-19 y debido a estos desafíos es que se hace fundamental y prioritario que se realicen todos los esfuerzos para proteger a las poblaciones en riesgo e intentar reducir la co-circulación epidémica de ambos virus”.

“Adoptar las medidas preventivas que nos ayuden a reducir los riesgos y la propagación del COVID-19 seguirá siendo vital hasta en tanto no exista una vacuna o un tratamiento, pero de igual manera es fundamental que se le dé continuidad a las actividades esenciales de control del mosquito Aedes aegypti, siempre contando con una mayor participación de la población”, aseveró el doctor Juan Francisco Martínez Perales.

Así mismo, el funcionario estatal explicó que las medidas de prevención del dengue y otras arbovirosis que llevan a cabo en los Servicios de Salud se basan en acciones enfocadas a evitar poblaciones altas del mosquito transmisor y estas acciones pueden dividirse en dos grandes grupos: el primero para el control de las fases inmaduras de Aedes Aegypti y estas actividades buscan impedir que el mosquito se desarrolle desde huevo hasta adulto. Y el segundo grupo busca reducir el contacto mosquito-humano con las acciones encaminadas a evitar que el mosquito pique.

“Considerando que el mosquito tiene hábitos domésticos es esencial el involucramiento de las familias e individuos en la eliminación de los criaderos de sus casas, en especial aquellos en los que no se requiere algún tratamiento químico o biológico realizado por el personal de Secretaría de Salud. La situación actual derivada por el COVID-19 en donde se recomienda a la población a salir de sus hogares únicamente a cuestiones esenciales puede aprovecharse para incentivar a la comunidad a reducir el riesgo de transmisión en su vivienda mediante la eliminación o control de criaderos de mosquitos”.

El Jefe del Departamento de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores de los Servicios de Salud del Estado recomendó que para llevar un control de los criaderos y eliminar huevos, larvas y pupas se deben de tener métodos muy básicos desde casa:

“Si tiene la ciudadanía recipientes en desuso y/o eliminables, les sugerimos que para cuidar la salud de su casa y entorno debe seleccionar y tirar los recipientes pequeños como: latas, botellas, botes y cubetas viejas, llantas, etc. Aquellos recipientes cuya eliminación no es posible se debe asegurar de que se almacenen correctamente, de tal forma que el agua no pueda acumularse o bien, se reciclen porque son útiles, tales como: botes, cubetas, bidones, etc. deben voltearse o almacenarse adecuadamente de tal forma que el agua no pueda acumularse”.

“Las recomendaciones para los recipientes y depósitos que almacenan agua y en uso, son eliminar los huevos y otras etapas inmaduras del mosquito vaciando, limpiando y tallando internamente al menos cada 5 días los depósitos de agua antes de volver a llenarlos, así como también se recomienda colocar mallas mosquiteras o alguna tela que no permita el ingreso de los mosquitos a los depósitos de agua para así evitar que pongan huevos”.

“Otras acciones que se deben realizar en las estructuras de las viviendas y el peri domicilio son: limpiar las canaletas del techo, las cargas de los aires acondicionados o coolers para evitar el Dengue, Zika y Chikungunya. En caso de contar con maceteros fijos, fuentes y/o piscinas cambiar el agua o dar mantenimiento al menos una vez cada 5 días y vaciar y mantener sin agua en caso que no se utilicen y desobstruir los drenajes”, aconsejó el funcionario.

Finalmente el doctor Juan Francisco Martínez Perales, Jefe del Departamento de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores de los Servicios de Salud en el Estado, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar contagios y los invitó a adoptar medidas de prevención, muy sencillas, desde hacer uso de ropa de manga larga y pantalón, aplicarse repelente y en casa colocar barreras físicas en puertas y ventanas de las viviendas como malla mosquitera y pabellones para dormir.

