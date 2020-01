Universitaria ocupa segundo lugar en Maratón de McAllen

María Fernanda Martínez de la Rosa estudiante de octavo semestre de la Facultad de Ciencias de la Información, en la licenciatura de Gestión Documental y Archivistica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, resulto ganadora del 2º lugar categoría femenil en la Maratón de Mc Allen, efectuado el 19 de enero en Estados Unidos.

La joven deportista comentó que el gusto por el atletismo le surgió hace tres años, de manera formal, compaginando estudios y el gusto por el deporte, lo cual le ha traído gratas experiencias.

La estudiante detallo que, al año, participa en un total de 20 a 25 carreras; pero de las correspondientes a 21 kilómetros sólo lo hace dos veces al año, debido al desgastante que esto representa y la larga preparación que se requiere para la misma. Asimismo, detallo que durante el año se prepara para competencias de fondo de 10 y 5 kilómetros.

Comentó: “He participado en dos Universiadas, mi primer año que fue en Monterrey resultó satisfactorio no tenía experiencia y ahí me empecé a desenvolver, empecé a tomar amor a mis resultados, sabía que no eran buenos y debía mejorar; la siguiente participación en Universiada fue en la Ciudad de México”.

El mayor aliciente viene de sus padres quienes están contentos por el interés y participación de ella en el deporte. María Fernanda es la mayor de ocho hermanos, y detalla que cada que sale a una competencia recibe al máximo apoyo de su familia.

Como estudiante de la Licenciatura de Gestión Documental y Archivística, en la Facultad de Ciencias de la Información, reconoció que esta es una carrera que pocos conocen, sin embargo, tiene importantes alcances en el ámbito laboral, por ello, invito a los próximos egresados de bachillerato a interesarse por la oferta educativa del plantel que comprende dos carreas: Gestión Documental y Archivística y Gestión de la Información.

“En relación a mi profesión, me gusta trabajar en documentos información; en el caso de Gestión de la Información está enfocada al trabajo en los centros de información; ambas licenciaturas son bien remuneradas”.

María Fernanda Martínez de la Rosa, es una universitaria ejemplo de tenacidad y esfuerzo para lograr el éxito. Y está por concluir sus estudios en la UASLP.

Dio a conocer que, dentro de sus próximos compromisos, tendrá una participación en una carrera en Monterrey, Nuevo León, los días 15 y 16 de febrero, en 5 y 10 kilómetros; y tiene previsto en el mes de marzo participar en un Medio Maratón en Estados Unidos. En donde detalló que además de la experiencia deportiva se tiene la oportunidad de conocer otros lugares del país y el extranjero.

Durante la justa atlética en los Estados Unidos, fue la única mexicana en ocupar el podio a lado de dos atletas estadounidenses. El premio conquistado sirvió para complementar sus gastos de traslado a la carrera.

