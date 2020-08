Unidades de medicina familiar y servicios de urgencias del IMSS cuentan con módulos y triage respiratorio

· Se brinda atención oportuna a pacientes con un protocolo establecido para evitar contagios.

Para derivar de forma estratégica a las y los pacientes que presentan síntomas respiratorios, y con el objetivo de evitar riesgos de contagios, durante la emergencia sanitaria por COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social en la entidad potosina ha implementado Triage y Módulos respiratorios en los servicios de Urgencias de los Hospitales y en las Unidades de Medicina Familiar (UMF).

María Elena Gallegos Romo, coordinadora de Prevención y Atención a la Salud de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS, refirió que en las 35 UMF de la entidad potosina se cuenta con filtro y Módulo respiratorio. Aclaró que, este último, se encuentra en un espacio independiente del área de atención a pacientes con padecimientos no respiratorios.

Los filtros sanitarios se ubican en los accesos de las unidades médicas; su objetivo consiste en detectar algún síntoma de enfermedad respiratoria entre las y los derechohabientes que acuden a recibir atención médica o a realizar algún trámite.

Indicó que, en el caso de que alguna persona que ingrese a las instalaciones presente sintomatología, se les proporciona cubrebocas y gel antibacterial, y se le refiere de forma oportuna a los Módulos respiratorios para su atención, sin necesidad de que ingresen a las instalaciones de la unidad, esto para evitar algún riesgo de contagio. “Estos espacios cuentan con la señalética adecuada para que las personas que son derivadas a recibir atención, mantengan la sana distancia, además de seguir las indicaciones proporcionadas por el personal institucional”, puntualizó.

Expresó que, ante la alta demanda de atención de pacientes con afecciones respiratorias, se han habilitado dos módulos respiratorios en la UMF No. 45, y tres en las No. 47 de la capital y la No. 3 del municipio de Ciudad Valles.

La especialista del IMSS mencionó que en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1, No. 2 y No. 50 de la capital del estado, así como en el No. 6 de Ciudad Valles, la atención de los pacientes con afecciones respiratorias se realiza mediante la aplicación del Triage respiratorio.

Argumentó que, al igual que en las UMF, en los hospitales estas áreas cuentan con un acceso independiente para evitar la propagación de contagios. Cuando las personas acuden a los servicios de Urgencias, pasan por el filtro de acceso, en donde son cuestionados por el personal a cargo sobre la sintomatología que presentan. En caso de presentar síntomas como dolor de cabeza, gripa, fiebre, tos, dolor de garganta, problemas para respirar, entre otros, son canalizadas al Triage respiratorio, precisó.

En este Triage respiratorio se establece una clasificación por colores que priorizan la atención médica de acuerdo con la sintomatología del paciente, que va desde el color azul, donde se clasifica a pacientes con síntomas que no ponen en riesgo su vida, hasta llegar al triage color rojo, que es cuando las personas presentan afecciones que ponen en riesgo su vida, como lo es la falta de oxigenación, determinó.

Ante la presencia de algún malestar o síntoma es fundamental evitar la automedicación y el uso de remedios caseros, ya que estas acciones podrían complicar la salud de las personas. Pidió a los pacientes con enfermedades crónicas acudir a su UMF para que sean valorados por el médico ante la presencia de los primeros síntomas.

La especialista del IMSS hizo un llamado a la población para que en estos momentos de mayor riesgo de contagio de COVID-19, mantengan el distanciamiento social, apliquen las medidas de higiene y autocuidado, asistan a las UMF o unidades hospitalarias solo cuando se trate de situaciones que ameriten la atención médica, y al asistir lo hagan con cubrebocas, el cual deberá de cubrir nariz, boca y parte del mentón.

