UASLP invita al público potosino al concierto Gamers Sinfónico Reloaded

La Orquesta Sinfónica Universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta: “Gammers Sinfónico Reloaded” en el Centro Cultural Universitario Bicentenario con dos fechas: viernes 13 de marzo a las 20:00 hrs. y el sábado 14 de marzo a las 19:00 hrs, la venta de boletos ya inició en las taquillas CC200.

Para complementar su temporada de conciertos 2020, la Orquesta Sinfónica Universitaria dirigida por el Maestro Alfredo Ibarra, presenta esta propuesta divertida y contemporánea para todos los amantes de los videojuegos, conformada por temas como: “Super smash Bros”, “The legend of Zelda”, “Final Fantasy VII “, “Attack on Titan”, “Castillo vagabundo”, Sonic the Hedgehog, Ni No Kuni II y “The witcher” entre otros.

Durante el concierto la Capella Universitaria dirigida por el Mtro. Víctor Álvarez Baena acompañará en escena a los 60 músicos de la orquesta para acompañar algunos de los temas con sus fascinantes voces.

Este será uno de los conciertos más divertidos del momento, pues para la orquesta realizar estas presentaciones son

Venta de boletos en Unimanía, Unitienda, Librería universitaria y taquillas del teatro. General $200, estudiantes, trabajadores y egresados de la UASLP con credencial vigente $150.

Informes en el Facebook de : Cultura UASLP y en el twitter: UASLPCultura

o también puede solicitar informes al teléfono: (444) 826 23 00, Ext. 1269 y 1233

