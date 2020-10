UASLP invita a participar en conferencias de catedráticos estadounidenses

La Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” llevará a cabo las “Jornadas Permanentes de Enseñanza en Instituciones Jurídicas del Common Law: la práctica estadounidense”, del 15 de octubre al 26 de noviembre, en sesiones los jueves a las 11:00 de la mañana, a través de la plataforma Zoom.

La doctora Paola Ileana de la Rosa Rodríguez, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho, y coordinadora del ciclo de conferencias, dio a conocer que para que el plantel continúe a la vanguardia en los proyectos de internacionalización cuentan con la anuencia del director Germán Pedroza Gaitán, quien desde que llegó al cargo se pronunció a favor de la promoción de este tipo de eventos.

“Las Jornadas Permanentes de Enseñanza en Instituciones Jurídicas del Common Law: la práctica estadounidense”, es un curso que a través de las plataformas electrónicas los participantes podrán recibir pláticas y conferencias de distinguidos catedráticos de las Escuelas de Derecho de instituciones como New York University, Columbia University, Texas Tech University, Texas State University, The University of Arizona, Southwestern Law School y University of Tampa, Florida, y apoyo de docentes bilingües que impartirán el curso en español.

El tema central estará enfocado en transmitir las figuras jurídicas del Common Law, donde destacan los mecanismos alternativos de solución de conflictos, instituciones del derecho comercial, del derecho mercantil, derechos humanos en los Estados Unidos, derecho penal, así como el derecho de los inversionistas y la propiedad inmobiliaria en aquel país.

La investigadora universitaria señaló que será una gran oportunidad para los alumnos de la UASLP estar en contacto a través de las plataformas digitales con especialistas de las universidades estadounidenses e interactuar en tiempo real, practicando el idioma inglés. Una de las sesiones se dedicará a las opciones de estudios en las facultades de Derecho de las universidades estadounidenses.

El evento es gratuito debido a los convenios de colaboración con dichas universidades, y la plataforma tampoco tiene costo. Aun cuando está proyectado que la mayoría de los estudiantes sean de la Facultad de Derecho de la UASLP, pueden participar egresados, abogados y público en general. Cupo limitado.

Los interesados pueden ingresar a la página de Facebook: Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija” UASLP, para mayor información o bien ingresar al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebo7Sz0mBtK5fqOGr-pVkqaFeEDZ6Rkxe6BIaPjV4BADGygw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR3WXGNgMng5XM3JQZ0L4vX8w4M00pPl04O_wjVSmyaGqyUK6zZe_PmKK0

