“Tu no vas borrega”. Marko a Nava

Este miércoles estuvieron en la capital potosina los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortes y el farsante y falso guerrillero de la “Liga Comunista 23 de Septiembre” Jesús (El Chucho) Zambrano, presunto líder de la dirección extraordinaria del cascarón o de las baratijas que quedan en el PRD. Ambos engalanaron y lucieron en el II y último Informe del presidente municipal Xavier Nava. Desde luego que cada quien interpretó su visita a como Dios les dio a entender, les convino, quisieron o mejor les pagaron; así fueran migajas.

Su visita a tierra potosina fue interesante si con honestidad intelectual se revisa en perspectiva y en su justa dimensión. Veamos: La primera señal o evidencia política que dejaron, es que el alcalde de la capital enfrentó la brutal realidad de sus sueños guajiros de convertirse en candidato a la gubernatura del estado. Xavier Nava, confirmó que no será MORENA su plataforma para buscar semejante aventura y, – si lo suerte lo acompaña, podría, – si bien le va, convertirse en el candidato de la alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.

Dijo Marko que un político como Xavier no podrá estar ausente en las boletas del 2021, “ya sea como candidato a gobernador o como ‘figura reeleccionista’ para encabezar tres años más la administración municipal”. Pues sí, el líder del PAN no miente, solo que habría que ver que responden los potosinos defraudados y todo ese panismo de cepa y doctrinario, – ese de a deveras que por lo menos presenta y suelta al redondel a 6 gallos que no son de corte casual o de coyuntura, sino que han crecido, se han formado, han militado y se han comprometido con su partido durante muchos años.

Una cosa es cierta, en política las interpretaciones valen. Si el líder nacional del PAN, puso sobre la mesa de que Xavier Nava estará en la boleta de junio próximo, tal vez su foto aparecerá, – o como un candidato que contenderá por la reelección en el Ayuntamiento, – o bien, – como candidato a diputado federal por el primer distrito. En cualquier circunstancia, no la tendrá sencilla porque como alcalde ha sido un fiasco y, si llegase a postularse para una posición en San Lázaro, seguro que enfrentará la furia de los Morenos.

Ahora bien, en el hipotético caso de que este chamaco fuera el candidato de la alianza PAN-PRD, ya sea a la gubernatura del estado o nuevamente a la alcaldía de la capital, yo dudo que el gobernador del estado, JM Carreras, – enfilado ya en el proceso de sucesión, le ponga en charola de plata al PRI, – u otra, que el Güero incline con su estructura gubernamental, recursos humanos y financieros una balanza que lo favorezca. Vuelvo a insistir, será tanto como desafiar la autoridad política y moral del presidente de la República.

Puesto en perspectiva, al gobernador del estado lo que mejor le conviene para su salud y tranquilidad, es que su relevo sea un morenista bien priista o un priista harto morenista. Pensar en que Carreras podría jugar con el PAN-PRD, no es descartable, él mismo ha enviado esas señales durante mucho tiempo, pero, – de ser así, sería un salto al vacío, por no decir que un acto suicida.

Bajo esa óptica, el margen de negociación que tendría el Güero, sería mucho mayor para favorecer a un candidato de su partido, a pesar de que las encuestas colocan al PRI en tercer lugar. En política todo es posible y, si la intención de López Obrador es que se conserve la mayoría calificada en San Lázaro, quien puede dudar que le conceda a Carreras libertad de decidir, ¡total!, San Luis Potosí es un estado más de toda la geografía política.

Aquí lo delicado es que al gobernador se le pueda ocurrir enviar a la contienda a alguien como al arbano, Luis Mahabub, que, si bien es cierto obtuvo una votación importante en 2018, no deja de ser una figura electoralmente derrotada que representa lo mas retrogrado y conservador de San Luis Potosí.

El tema es complejo y, en un escenario así, para el gobernador del estado lo mejor es no andar tanteándole o tentándole. Conviene a su figura que las cosas fluyan de manera natural, sin poner en riesgo su tranquilidad y sin dejarse seducir, por salud propia. El Güero no es sonso, teje bien y ha construido condiciones muy favorables para no salir con sobresaltos.

ENTRE SOMBRAS

Se insiste que, “entrepiernu” el pseudo guerrillero “Chucho Zambrano”, que, por cierto, nunca supo cómo hacer o lanzar una bomba molotov, haber accionado una resortera y mucho menos un M1, es quien fraguo bajo sábanas, los ataques al diputado federal José Ricardo Gallardo Cardona.

Al gran aplaudidor y suscribiente del Pacto por México de Peña Nieto y de Felipe Calderón, hoy le provoca diarrea y urticaria, el que el líder natural del Partido Verde Ecologista de México PVEM, brille con luz propia. Allá y aquí, les angustia el hecho de que Ricardo Gallardo hubiese madurado y haya consolidado un proyecto político que se amarra y se cuaja en el centro.

No conciben que este joven legislador pueda convertirse en el motor central de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí, y mucho menos digieren que pueda ser actor importante y pieza clave para que se termine con la simulación y los privilegios de una clase política y empresarial a la que el presidente López Obrador, claramente ha definido como verdaderos traficantes de influencias.

Hasta pronto.

