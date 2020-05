Tribunal Electoral confirma que Xavier Nava violó derechos humanos de indígenas

-Los afectados señalaron que Nava Palacios es un discriminador

El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí confirmó que las consultas indígenas que llevó a cabo la administración de Xavier Nava Palacios fueron ilegales.

Por lo anterior, se revocó la consulta, además de que determinó que el acta de asamblea en la que se designó a Zenón Santiago Cervantes como Titular de la Unidad de Atención a los Pueblos Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí es ilegal, por lo que será removido del cargo.

Ahora el Ayuntamiento capitalino deberá emitir una nueva invitación para que sean las comunidades Mazahua, Mixteca Baja y Triqui, quienes elijan al director o directora de la Unidad de Asuntos Indígenas de la capital.

Por su parte Narciso Mendoza López, Vicente Domingo Hernández Ramírez, y Domingo Flores García, representantes de la comunidad Mixteca Baja, Mazahua y Triqui, respectivamente denunciaron como Nava Palacios violó los derechos de todos los indígenas.

“Eso es complicidad en estos actos y nosotros no olvidamos, potosinos y potosinas. Tengan cuidado, Xavier Nava es un racista, discriminador y excluyente. No se apega a la legalidad, el derecho no le importa como ha quedado demostrado”.

Explicaron que “nuestras comunidades se han distinguido por levantar la voz ante las injusticias de los Gobiernos, tal vez por eso nos siguen criminalizando y nos dejan a nuestra suerte ante situaciones como la pandemia que está causando enfermedad y muerte. Xavier Nava, nos sigue teniendo sin servicios básicos y sin alimentos”.

Por otro lado, agradecieron los litigantes, jóvenes estudiantes de Derecho de la UASLP, “por su dedicación, valentía e inteligencia; que pasan junto con nuestras comunidades a la historia, dando lecciones a quienes prefieren su comodidad, que vivir con dignidad. Nosotros continuaremos defendiendo el derecho que nos asiste, aunque la justicia tarde”.

