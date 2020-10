Transparenta servicios de salud información de recepción de apoyos y sus entregas

· Agradecen autoridades de salud el apoyo a personal en la primera línea de atención contra el COVID-19.

· Aclara la titular de Salud que en el centro de apoyo no se acepta dinero, solo donaciones en especie

Siempre hay espacios en la vida donde son los momentos de dar gracias y hoy se convierte en uno de ellos, porque valores como solidaridad y generosidad se hacen presentes gracias a las donaciones que han llegado día con día al Centro de Apoyo, por lo que se siguen recibiendo apoyos de: asociaciones civiles, familias y empresas, señaló la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, Secretaria de Salud de Gobierno del Estado y Directora de los Servicios de Salud de la Entidad.

Así mismo dio a conocer el concentrado de apoyos recibidos en esta semana en el Centro de Apoyo de los Servicios de Salud, que se encuentra ubicado a un costado de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios (Coepris):

“El concentrado de ayuda recabada en esta semana fue de: 363 piezas de equipo médico, 186 mil 012 piezas de equipo de protección, del material de limpieza se recabo en kilos 1 mil 691, 13 mil 137 litros y 7 mil 336 piezas; en lo referente a medicamento donado se obtuvieron 9 mil 671 piezas y 23 mil 284 piezas de otros insumos. Y todas estas donaciones van dirigidas a las unidades del sector salud y al personal que están haciendo frente a la pandemia”, puntualizó la Titular de Salud.

Aclaró que los apoyos que se reciben en el Centro Estatal de Recepción de Apoyos con Responsabilidad son en especie, no en dinero, enfatizó. Por lo que menciono algunos de los donativos en especie recibidos: “para el equipo de protección se obtuvieron insumos de mascarillas N1, kits de seguridad, caretas de policarbonato, caretas de acetato, guantes, entre otros. Que fueron entregados a: centros de salud, unidades monitoras y centinelas, hospitales generales, a personal de salud que opera en las ambulancias, que se encuentra en los filtros sanitarios, área de enfermería y al personal administrativo de las oficinas generales. También se ha entregado equipo de protección a otras dependencias y lugares como: Protección Civil (Matehuala), el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al ISSSTE, COEPRIS al DIF Estatal, Instituto de Migración, a diferentes medios de comunicación, en iglesias y al asilo de Ancianos de Matehuala José Navarro Sahagún”.

La doctora Mónica Liliana Rangel Martínez informó que todo el concentrado de información sobre la ayuda recibida de manera específica va a difundirse cada sábado en la rueda de prensa para trasparentar a donde están llegando los apoyos y que se entrega a cada lugar, por lo que agradece en verdad ese apoyo que brindan para hacer frente a la contingencia.

Finalmente mencionó que la última recepción de ayuda fue a través de: Grupo INFRA San Luis Potosí, DIF Estatal, Familia Lerma Rocha, Familia Rodríguez García, el ciudadano Juan Carlos G.; Goodyear SLP; Grupo Potosinos Organizados; MIA Mexicana de Consultores en Ingeniería y Arquitectura S.A. de C.V.; Uniformes San Luis; Las Cervezas Modelo en San Luis Potosí S. de R.L. de C.V.; Organización Panamericana de la Salud (OPS), México; Kana Undesa S.A. de C.V.; Organización Musical Kalipsso; El Artista del Taco; Fundación María Elena Ruiz; Programa A Quien Corresponda de TV Azteca, México; Little Caesars´Pizza (Sucursal Avenida San Pedro); Funsalud / AMEXCID; CALIDRA; Fundación Rino Q para Niños Quemados A.C.; Berry Global Plastics; DAIKIN Manufacturing; Farmacéutica PISA; Consejo Rotario Potosino COVID-19; Biótica, Juguería y Tienda; Grupo México y Casa Grande; Grupo Industrial Saltillo; Casas CASTDIM S.A. de C.V.; Fundación BBVA / Fundación ITESM; Perennials Textiles de México S. de R.L de C.V.; Eaton Truck Components; Empresa Laser King; Grupo Proquímico; Grupo BIMBO de San Luis Potosí S.A de C.V.; Grupo L´Oréal México; Colectivo Kybernus SLP; Centro de Producción Santa Rita; Fischer Mexicana S.A de C.V.; Colegio Potosino de Odontología Pediátrica A.C.; Empresa Newlux; Productos de Tela no Tejida Euromex; Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos A.C.; VLABS-Soluciones Integrales en Tecnología; Voluntarios VS Covid19 S.L.P.; C. Cindy Narváez López; Club Atlético San Luis; Compañía McDonald’s México, SLP, Tangamanga; Coordinación Estatal de Protección Civil; Cuauhtémoc Gustavo Olvera Hernández; Diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno; Empresa MABE ESTUFAS planta San Luis; Estudio MG y Público en general; Distribuciones Jaimes; Grupo Técnico Pedagógico de la Sección No. 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de S.L.P.;Mabe S.A. de C.V.; Mundo de la Seguridad; Programa de Estudios Latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP; Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado; Taller Acritodo; Unai Bilbao (Jugador del Atlético de San Luis); Metalor Technologies Operations México, S.A de C.V.

Añadió que: “al interior del estado los Servicios de Salud también han recibido donativos en especie a través de las siete Jurisdicciones Sanitarias por lo que agradezco todo el apoyo y es importante recordar que la entidad se encuentra en semáforo color amarillo, con riesgo moderado, por lo que hay que continuar implementando las medidas preventivas y no bajen la guardia, no se arriesguen”, concluyó señalando la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, Secretaria de Salud de Gobierno del Estado y Directora de los Servicios de Salud de la Entidad.

