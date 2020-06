TINTA NEGRA

Por: SIMÓN HERNANDEZ

TODO PARECE INDICAR QUE EL COVID-19 SI FUE BROMA CHINA.

PERO ¿Y LOS DAÑOS QUIEN LOS PAGARA?

Decía HERODOTO, – considerado el Padre de La Historia-que al cuestionarle sobre este concepto. Solamente, -dijo -“Es un montón de mentiras que con el tiempo se hacen verdades”.

Por su parte Nicolas Maquiavelo creador de la técnica del rumor, hacia efectivas algunas cosas a base de estar repitiendo con constancia el rumor, hasta hacerlo efectivo y concreto.

Total, que las mentiras y el rumor de tanto que las prácticas y las divulgas tienden a convertirse en realidades

Esas técnicas son muy usuales en el tema de la política y otras cosas. Las debilidades mentales del ser humano se manifiestan fácilmente en estas actividades.

Todo esto pudiera aplicarse al tema del coronavirus que empezó como un rumor allá por los meses de enero, febrero y marzo. Pero Para los chinos se dice que este virus fue en el mes diciembre de 2019, de ahí el nombre del COVID-19. Todo esto surgió después de que unos hambrientos chinos se tragaron un caldo de murciélago cegatón en el mercado de Huhuan.

El rumor fue creciendo y expandiéndose por unas partes del mundo. Las estadísticas y colores tomaron formas y los semáforos daltónicos también.

En México se habla de miles de fallecidos, en San Luis Potosí también y a la fecha ningún municipio potosino queda exento de este letal virus.

Hay confusión e incredulidad, las familias ya salieron a la calle a buscar el pan de cada día no hay control ni seguimiento médico. se perdió la distancia y el uso de cubrebocas es mas ya ni a Pin Pon le hacen caso. Esto ya es un caos. Pero ¿a quienes resulta responsabilidad?

Los fallecidos oficialmente son por CORONAVIRUS y no por otras enfermedades e incluso hay presidentes municipales que han dicho que en sus municipios no hay en enfermos por este mal.

Pero no obstante de las estadísticas de fallecidos los gobiernos ya dieron la salida oficial a las familias para que se integren a sus actividades normales.

¿De qué se trata? Porque tanta confusión porque tantas mentiras siniestras que causan temor. Alguien tiene que pagar los platos rotos y deberá de responder a su nivel, así por ejemplo, China tendrá que responder a México en su entorno, el estado y el municipio también,

Habrá demandas y reclamos de los deudos pues las autoridades en algunos casos los forzaron para que los familiares del fallecido firmaran documentación aceptando que murió de CORONAVIRUS y no de la vesícula u otra enfermedad.

En la mayoría de los casos, los ritos funerarios acostumbrados no se llevaron a cabo pues no estaban permitidas las aglomeraciones, es más ni una cristiana sepultura se llevó a cabo y en algunos de los casos los restos de los difuntos fueron tratados como perfectos desconocidos y pararon en la fosa común, si bien les fue. Ya no hubo rezos ni lágrimas ni abrazos fraternos entre familiares, es decir partieron al mas allá en el anonimato.

Aquí hay tarea para los expertos en leyes porque al menos el daño moral encuadra perfectamente en este tema del COVID.

Por lo pronto la vida nocturna ya está en todo su apogeo. Nada de tapabocas, nada de taparrabos y la sana distancia ya valió madre, los besos y los agasajos están a la orden del día. Aquí yacen los restos del CORONAVIRUS. Dicen algunas leyendas en los Antros.

APUNTES

En el tema político también el COVID-19 ya quedo en segundo plano, pues ya todo mundo anda en el baile pese a que aún no oficializan las reglas del juego que regirán las elecciones del 21. Y el CEEPAC, relajado, relajado o apendejado, no ve no escucha las campañas adelantadas, pues la FIEBRE POLITICA ya está más vista que el COVID.

DESAFORTUNADAS DECLARACIONES

En días pasados el líder de la Sección 26 del SNTE, se resbaló muy feo y en más de algún medio capitalino señalo que las PENSIONES están a punto de colapsar, de momento no aclaró si las pensiones federales o del estado, pero más tarde subrayo que las del estado, cuyo principal responsable de administrar este derecho laboral es el gobernador del estado y fue al grano en decir que las pensiones del subsistema de telesecundarias estaban en riesgo. Con estos líderes para que quiere enemigos el Gober.

Por cierto, los profes, se preguntan y buscan en las normatividades sindicales y oficiales, si una vez que concluyo el ciclo estatuario del líder sección. El, sigue contando con facultades para manejar el presupuesto que destina la SEP y el SNTE.? Digo porque a un empleado de la SEP una vez que concluye su contrato queda fuera del salón de clases y tiene que esperar para que le den otro, pero por lo pronto queda fuera del grupo. Pero en el tema sindical. ¿Que aplica? Puede Alejo seguir repartiendo plazas, manejar contratos, repartir apoyos a las delegaciones. Recibir las canonjías y prebendas del Gobierno, etc etc etc. ¿Que lo faculta?

GRILLA CAÑERA.

En edición especial próximamente, abordaremos el tema de las elecciones cañeras. Este Sector tiene en la región un gran capital político y social, que agrupa a más de 30 mil familias, tal vez por eso algunos políticos tratan de impulsar a tal o cual candidato para tener el control y un capital político envidiable en las elecciones del 2021.las elecciones en el Alianza Popular de Tambaca, en la cañera de Valles y de la Hincada del mismo municipio están juego. El Naranjo aún sigue el conflicto entre el Vaquero Elíseo y sus opositores. Los cañeros de esta Región han obtenido presidencias, municipales, diputaciones locales, federales, regidurías, direcciones. Hoy en día están más divididos que un pastel de quinceañera.

