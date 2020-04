Tiempofuera es la herramienta que ofrece IMES para evitar acciones violentas hacia las mujeres

Derivado de las medidas implementadas por la Secretaría de Salud para evitar la propagación del Covid-19 que incluyen resguardo en el hogar, pudieran incrementarse los comportamientos violentos del hombre hacia su pareja, informó Jorge Ricardo Hernández González, psicólogo del área de Atención Ciudadana del Instituto de las Mujeres del Estado (IMES).

Por tal motivo, ofreció las siguientes recomendaciones a través de la herramienta #TiempoFuera que ayudará a los hombres a evitar acciones agresivas contra su pareja y así eludir el conflicto.

Explicó que, se deben establecer acuerdos o reglas entre las parejas, es decir, una palabra clave o una señal cuando la situación del conflicto se salga de control, para dar un espacio de sesenta minutos y poder reflexionar.

El psicólogo Ricardo Hernández dijo que, durante los sesenta minutos de espacio se puede llamar por teléfono a algún amigo de confianza para pedir un consejo positivo o bien, realizar alguna actividad.

Después de ese tiempo de reflexión el psicólogo recomendó que, el hombre puede llamar a su pareja y comentarle que si pueden retomar la plática, “si ella decide no hacerlo no es algo malo, pero no se debe dejar de pasar un día, porque ocurre que después se puede olvidar el motivo del conflicto”.

Añadió que durante la situación del conflicto se debe evitar el consumo de drogas, alcohol, no usar el automóvil y mucho menos engancharse en pensamientos negativos, en caso de tener un terapeuta se puede recurrir a él.

Asimismo, Ricardo González recomendó algunos ejercicios de respiración que consisten en inhalar y exhalar por la boca, de pie, sentado o acostado, con la espalda totalmente derecha y poder relajarse y tomar la mejor decisión en el momento del conflicto.

Por último, invitó a las usuarias a consultar las redes sociales del Instituto Facebook Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, Twitter @IMESSLP Instagram Instituto_mujeres_slp., página oficial slp.gob.mx/IMES o bien comunicarse al teléfono 144 29 20 en horario de 8:00 a 15:00 horas

