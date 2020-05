Tianguistas advierten que el próximo domingo sí se instalarán en Las Vías

-Además, lamentaron que destinen a tantos policías para evitar que se instalen, cuando la inseguridad está al tope en la ciudad

La coordinadora general del tianguis de Las Vías, Ana Sánchez, adelantó que el próximo domingo se instalarán cerca de 500 comerciantes en dicho espacio, por lo que no cederán a las presiones del alcalde, Xavier Nava.

“Sí nos instalamos el día de ayer en Las Vías, nos instalamos 150 comerciantes, este próximo domingo nos vamos a instalar 500, ¿por qué?, porque desde un principio, el acuerdo con Xaviercito Nava fue de cuatro semanas, ya llevamos ocho semanas, este señor les prometió 2 mil 500 pesos y una despensa, la cual no ha llegado, ni la economía, ni la despensa, ni siquiera quiere darnos la cara”.

Los afectados señalaron que fueron engañados, por el edil, ya que el trato era no instalarse por cuatro semanas.

“Por supuesto que tememos a algún enfrentamiento, pero, le tenemos más miedo al hambre de quedarnos en casa, checa a la gente que anda aquí, adultos mayores, madres solteras, y no se vale, ya la gente está en un colapso de la economía, quieren trabajar, la que no andamos cometiendo algún delito, no, queremos trabajar”.

Señaló que existen 32 rutas de diferentes tianguis, por lo que cuestionó que cómo era posible que el covid, solo ataque a esta zona.

“Estamos muy indignados, porque ustedes como medios de comunicación y la ciudadanía ha visto como nos manda los operativos al tianguis de Las vías, como si fuéramos los peores delincuentes, cuando estamos en la ciudad capital de San Luis Potosí de la vil fregada, no se vale”.

