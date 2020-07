Sub Comité Covid-19 de la UASLP expuso lineamientos para aplicación de examen de admisión

La maestra Claudia González Acevedo manifestó: que en estos momentos de la pandemia “es una corresponsabilidad, primero yo me cuido, para entender que si yo me estoy cuidando, puedo cuidar también al otro. Vamos a estar cuidando a los universitarios y nuestros futuros estudiantes no son la excepción”.

La maestra Claudia Elena González Acevedo responsable del Sub Comité Técnico Uni COVID 19, habló sobre los lineamientos que se tendrán los próximos días durante la aplicación del examen de admisión para el ciclo escolar 2020-2021.

Explicó que serán máximo 500 personas en un espacio que está destinado para albergar a más de 9 mil, “esa cantidad, de 500 alumnos, lo estamos manejando como un máximo. Son distintas facultades con una distancia considerable entre una y otra”.

Destacó que los padres de familia de los aspirantes a ingresar a la UASLP y los propios estudiantes, deben estar tranquilos y seguros de que el examen de admisión a celebrarse del 27 al 30 de julio, se llevará a cabo bajo todas las medidas sanitarias disponibles, así como de las recomendaciones hechas por la Secretaría de Salud y la COEPRIS.

Sobre las recomendaciones que se están haciendo a los jóvenes que van a presentar el examen, la maestra González Acevedo comentó: “No vayan con familia en la medida de lo posible, les pedimos que los papás no acompañen a su hijos para evitar movilidad de muchas personas. Los chicos deben acudir con sus implementos para el examen como lo es su cubrebocas, lápiz, goma. No lleven mochilas al examen ya que los filtros estarán de manera permanente”.

De igual manera exhortó a los jóvenes a que el día del examen tengan en cuenta la toma de temperatura central que es en la cabeza, no en la mano. “Y sobre todo, que si los padres de familia detectan que su hijo o hija no se encuentra bien, no permitan que se presenten al examen, porque no podemos permitir que haya más gente en San Luis Potosí con problemas de Covid”.

Y agregó: “Los jóvenes también tienen que ayudar en el tema de la sana distancia, tienen que cuidar su entorno principal; primero a ellos mismos y también al compañero que está detrás de ti. Si alguien se empieza a juntar, pues con toda la educación pedir que guarde su sana distancia. Nosotros como Comité Covid estaremos al pendiente de que se cumplan con las indicaciones y las normas sanitarias”.

Destacó el hecho de que en esta ocasión es una nueva forma de aplicar un examen de admisión, totalmente distinta a lo que había sucedido en ocasiones anteriores, “en esta ocasión se realizará entre semana, cuando por lo regular se aplicaba sólo un día y en sábado. Habrá 10 alumnos por salón como promedio, con una sana distancia de hasta dos metros, lo mismo será con los docentes que estén aplicando el examen, la sana distancia es imprescindible”.

Resaltó que la aplicación del examen no será consecutiva en una misma aula como medida preventiva, “Recordemos que hay Facultades en donde la aplicación del examen se llevará por turnos, pero el examen que se realice por la tarde, no será en el salón que se utilizó por la mañana”.

Hizo hincapié que una vez que se concluya el examen, los estudiantes deben retirarse de las instalaciones, utilizar la salida más cercana y no formar aglomeraciones en el distinto acceso de los recintos donde se aplicará la evaluación.

Dijo que los filtros son una medida preventiva para detectar síntomas de cualquier tipo de enfermedad, “que no tengan fiebre, que no exista algún indicio de tos, dolor de cabeza o malestar general. Una vez ingresando a la Facultad donde realizarán el examen, se les guiará en un momento dado, todo esto utilizando la sana distancia”.

El Comité Covid 19 UASLP está conformado por 18 personas, pero cada entidad académica y administrativa tiene su comité conformado por cinco personas aproximadamente. “El protocolo general del Comité Covid está disponible en la página web de la Universidad, covid.uaslp.mx, donde están todos los lineamientos generales que estamos utilizando, sobre todo para el regreso a clases”.

Me gusta: Me gusta Cargando...