SS llama a fortalecer medidas preventivas para evitar una segunda curva epidémica de COVID-19

· Hoy se suman 158 casos nuevos de Covid-19 y 10 defunciones en el estado, para llegar a un total acumulado de 24,590 casos y 2,018 defunciones. El promedio de letalidad es de 8.21 decesos por cada 100 casos confirmados.

· Mónica Rangel lamentó el deceso de una enfermera de la Secretaría de Salud, así como del doctor Guillermo Soberón Acevedo, ex rector de la UNAM y ex Secretario de Salud. Agregó que SLP ya superó los dos mil decesos por Covid-19.

· Se incrementó un 10% la hospitalización en los últimos días.

Durante la rueda de prensa diaria virtual, la Secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, dijo que no se puede descartar una segunda curva epidémica en México y en San Luis Potosí como está sucediendo en el mundo, por lo que hizo un llamado a continuar con las medidas sanitarias básicas para evitarlo, tales como guardar distancia, uso de cubrebocas, mantener aisladas a personas de riesgo y procurar su vacunación contra influenza, lavado de manos constante y uso de gel.

“El Semáforo Amarillo es de riesgo de contagio, nuestras actividades sociales deben permanecer cerradas, no relajar la guardia, si relajamos las medidas en dos semanas podríamos estar hablando de otras cifras en hospitalización, no olvidemos que es una pandemia larga y no tendremos una normalidad igual porque no tenemos vacuna ni medicamento en este momento”, alertó Rangel Martínez.

Miguel Lutzow Steiner, vocero del Comité Estatal para la Seguridad en Salud dio a conocer que en San Luis Potosí se presentaron 158 nuevos casos para llegar a 24 mil 590 confirmados de 57 mil 535 personas estudiadas, de las que se han descartado 30 mil 856; la cifra de pendientes de estudio es de 2 mil 089 sospechosos, y el número de decesos subió a 2 mil 089 con un índice de letalidad que se ubica en 8.21 por ciento decesos por cada 100 casos.

La distribución de casos en el estado registra 12 mil 267 en la capital, 3 mil 057 en Ciudad Valles, 2 mil 013 de Soledad de Graciano Sánchez, 1 mil 191 en Matehuala, 1 mil 146 en Tamazunchale, 595 en Rioverde, 291 en Xilitla, 251 en Axtla, 235 en Santa María del Río, 232 en Ciudad Fernández, 227 en Mexquitic, 223 en Matlapa, 202 en Tamuín, 164 en Villa de Reyes, 147 en Tancanhuitz, 137 en Ébano, 127 en Tanquián, 118 en Charcas, 114 en El Naranjo, 106 en Aquismón, 90 en Tanlajás y Villa de Arista, 86 en Salinas, 87 en Cárdenas, 76 en Tamasopo, 75 en Ahualulco, 72 en Cedral, 62 en Coxcatlán, 61 en Huehuetlán, 59 en San Vicente, 56 en Ciudad del Maíz, 51 en San Martín Chalchicuautla, 50 en Tampacán, 49 en Villa de Arriaga, 41 en Villa de Zaragoza, 40 en Villa de Ramos, 39 en Villa Hidalgo, 35 en Moctezuma, 36 en Cerritos, 33 en San Ciro, 32 en Villa de La Paz, 31 en Tampamolón, 27 en

Cerro de San Pedro, 25 en Catorce, 21 en Venado, 22 en Guadalcázar y Rayón, 18 en Vanegas y San Antonio, 14 en Tierra Nueva y Armadillo de los Infante, 13 en Villa Juárez, 11 en Santo Domingo, 8 en San Catarina, en San Nicolás Tolentino y Lagunilla, 6 en Alaquines y Villa de Guadalupe, además de 255 casos que se consideran contagios en otro estado.

Los 158 nuevos casos están en el rango de 17 a 92 años y se consideran todos casos de transmisión local. Los 11 decesos son 6 hombres y 5 mujeres, 8 de ellos con residencia en la capital, 2 en Soledad, y 1 en Cedral. Los decesos tenían factores concomitantes de riesgo como edad, hipertensión y diabetes, en dos de ellos no se encontró ningún factor de riesgo.

Actualmente permanecen en hospitalización 392 personas: 105 estables, 219 graves y 68 intubadas; por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes Covid sin necesidad de ventilador se encuentra en un 26 por ciento de ocupación, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en 28 por ciento.

