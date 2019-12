Soledad continúa con campañas solidarias

La coordinación de Participación Ciudadana, continúa con las campañas solidarias en el municipio, con la intención de recaudar donativos encaminados a apoyar a la población vulnerable en estas fechas decembrinas.

La jefa del área, María del Socorro Pérez Díaz, detalló que con la campaña solidaria “Gracias a ti, un plato dejará de estar vacío”, se busca obtener de manera voluntaria alimentos no perecederos como arroz, aceite, atún, pastas, frijol, cereales, enlatados, entre otros.

La campaña inició el 15 de noviembre y finalizará el 30 de diciembre del presente año, además de informar que la campaña ha tenido excelentes resultados entre la población, lográndose recabar hasta el momento 400 despensas.

Agregó que el objetivo de las campañas solidarias es brindar el apoyo a diversos sectores vulnerables de la población con alimentos no perecederos, además de seguir de manera simultánea con otras campañas.

La campaña “Abrigando corazones”, consiste en la donación de ropa en buen estado, principalmente de invierno, lo que permitirá apoyar a las personas de los sectores más vulnerables de la población.

Otra de las campañas es la denominada “Rescatando una sonrisa”, que se realiza por medio de la donación y el deseo de compartir un juguete en buen estado, que no sea bélico y no use baterías, los cuales se entregarán a niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

Indicó que las donaciones se pueden realizar en el jardín principal en un horario de 9 de la mañana a 14:30 horas, para recibir donativos para los programas anteriormente mencionados, al igual que en la coordinación de Participación Ciudadana en la Unidad Administrativa Municipal, ubicada en la calle Matamoros 111 de la cabecera municipal.

