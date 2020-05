SLP se suma al programa para el regreso de la nueva normalidad: JMCL

-Las escuelas no regresarán de forma presencial en el mes de junio

El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López anunció el regreso a la nueva normalidad para el estado.

“Debemos iniciar con un reconocimiento a toda la ciudadanía que se ha sumado desde el inicio de la contingencia sanitaria así como el personal de salud que se mantienen en la primera línea contra el Covid 19”.

Explicó que se regresará de manera paulatina a la nueva normalidad en el estado.

“A partir del próximo 18 de mayo se iniciarán los trabajos para qué actividades como construcción, minería, y fabricación de equipo de transporte inicien operaciones, puntualizó que estas actividades representan un 30 por ciento de empleo en San Luis Potosí”.

Carreras López señaló que en el caso de las actividades educativas no regresarán a clase de manera presencial durante el mes de junio, por lo que terminarán el semestre a distancia.

“Se seguirá trabajando de la mano con las autoridades sanitarias y educativas federales garantizando que a través de tareas de diagnóstico y de evaluación se realizará la conclusión del ciclo escolar, considerando la seguridad en salud de la comunidad educativa, y que los acuerdos que se tomen en este rubro sean de carácter estatal para salvaguardar los principios de equidad e inclusión educativa”.

Para la reapertura de actividades se tomará en cuenta el comportamiento de la enfermedad en cada uno de los municipios, por lo que cada ayuntamiento anunciará estas fechas.

El mandatario aclaró que esto no significa que termine la sana distancia, ya que mientras que no exista una vacuna o tratamiento no se pueden dejar a un lado los cuidados de los ciudadanos, sobre todo aquellos que forman parte de los grupos vulnerables.

“Estas acciones no significan el fin de la epidemia. Debemos recordar que el virus sigue y seguirá presente y tenemos que aprender a vivir y convivir con él como personas, familias y sociedad. Los contagios se seguirán presentando y eventualmente podrían incrementarse como consecuencia de la movilidad. Mientras no exista una vacuna o un tratamiento específico no podemos dejar de lado las acciones preventivas y de cuidado de nuestros adultos mayores”.

