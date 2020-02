Sigue latente plaga de ratas en plazas y jardines de SLP

Ciudadanos han denunciado por redes sociales la problemática latente de fauna nociva en plazas y jardines de la capital potosina, pese a la campaña para su erradicación que lleva a cabo la administración municipal.

Al respecto, subdirector de Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Luis Potosí, José Luis Zamora Valero reconoció que la Alameda Central, Plaza de Armas, Tequisquiapan y Plaza de San Francisco son las zonas con mayor denuncias por la presencia de ratas.

“Se está metiendo un tipo de material que no hace daño en las mascotas, ni los humanos, no podemos ver el resultado por fuera, porque los ratones se llevan eso a su madriguera, se lo comen, y el raton ya no sale, no lo podemos ver”, aseguró.

Sin embargo, insistió que la ciudadanía promueve este tipo de fauna, al señalar que continúan tirando comida, lo que beneficia la proliferación.

“Sí debe de haber cucarachas, pero son mínimas, el problemas son los roedores, hemos estado hablando con la gente de Ecología, y ya es menor“.

Además, resaltó que no hay reportes de ataques por parte de estos animales, y agregó que continuarán con la fumigación, ya que la temporada de calor es cuando más aumenta su presencia.

