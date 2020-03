Sí no pagan el agua, vamos a suspender el servicio, advierte Xavier Nava a ciudadanos

-El edil evadió los cuestionamientos sobre si se sumaría al apoyo durante la contingencia del Covid-19 mediante el paro de cobro de agua

El alcalde del Ayuntamiento capitalino, Xavier Nava Palacios advirtió a la ciudadanía que en caso de no pagar el servicio del agua, se verán en la necesidad de suspender el servicio.

“Se tiene contemplado otro tipo de acciones, me parece sumamente irresponsable pedirle a la gente que no pague el agua, (…) porque sí no hay un servicio de agua, con el pago de las contribuciones de la gente, entonces vamos a tener que suspender esos servicios”, sentenció.

Al cuestionarle si sumaría al apoyo durante la contingencia del Covid-19 mediante el paro de cobro de este servicios para que todos los ciudadanos cuenten con agua y así hagan frente a las medidas sanitarias, evadió al señalar que tomarán otras medidas.

“Lo que podemos nosotros hacer es otro tipo de medidas”.

Cabe resaltar que el diputado federal, Ricardo Gallardo Cardona solicitó mediante un oficio a la Junta de Gobierno del Interapas se suspendan los cortes de tomas de agua por falta de pago y se reconecten las tomas ya cerradas, sin embargo, el edil evadió el tema.

“Es el mayor servicio que necesitamos para combatir la epidemia, tener la posibilidad de estar sanitizandonos y cuidándonos a través del lavado de manos”.

Pero al señalarle que decenas de colonias se han manifestado por la falta de agua, lo que impide seguir las medidas de salubridad ante el Coronavirus, dijo que se incrementarán los horarios de las 27 pipas de 8 horas que trabajan normalmente a 12 horas.

“Todos necesitamos que se pague el agua, y que aquellos que no paguen el agua, la paguen, sobre todo las instituciones públicas”, insistió.

