Sí es válido la promoción aunque sea en contingencia, asegura Nava Palacios

Xavier Nava Palacios, alcalde del Ayuntamiento de San Luis Potosí indicó que sí válido hacer promoción durante la contingencia por Covid 19 durante la entrega de apoyos.

“Es el trabajo, es como las obras que estamos haciendo, – ¿es válido? -, en esta contingencia por supuesto que sí, – ¿exponer? -, no estamos exponiendo a nadie, al contrario, para no exponer a la gente en concentraciones masivas, lo que hacemos es que grupos muy importantes dentro del gobierno están llevando a cabo estas acciones en distintos puntos de la ciudad, con las mayores medidas de salud y tratando de cuidarnos todos para que no haya mayores contagios”.

Justificó que son un gobierno y que por eso puede hacerlo, a pesar de que ha sido criticado por hacer promoción personal a costas de una enfermedad.

Nava Palacios justificó la falta de agua en diversas colonias que atiende el Interapas al señalar que ya todos conocen las condiciones del organismo.

“El Interapas está en una condición que todos conocemos, (…) lo que estamos haciendo es rehabilitar pozos, tener mucho mayor presencia de los distintos grupos y cuadrillas de trabajadores del organismo operador, y nosotros desde Desarrollo Social simplemente tenemos 27 pipas operando todos los días, en una contingencia sumamente compleja”.

Cabe recordar que vecinos de Valle Dorado denunciaron que las pipas de Desarrollo Social, que presume el edil, llenaron los aljibes y cubetas con agua de color negro, por lo que consideraron les entregó agua contaminada.

