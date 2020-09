Emiten cuidados para personas mayores durante contingencia

· Si eres mayor de 60 años de edad es muy importante que te protejas y te protejan más en especial si padeces: diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedades crónicas respiratorias o autoinmunes.

· Pide recordar en la nueva modalidad que si salen, se cuiden utilizando cubrebocas, careta y gel antibacterial.

Durante esta “Nueva Normalidad”, los Servicios de Salud del Estado recomiendan siempre tomar las precauciones para evitar contagios, ya que la transmisión es por vías respiratorias y la vista, por ello es importante que no se alarmen, pero que tampoco se confíen y bajen la guardia, por lo que la licenciada en Salud Pública Mónica Adriana Montante Rodríguez, Coordinadora del Programa del Envejecimiento les recuerda la importancia de que si tienen que salir por algo básico para el hogar, protéjanse y utilicen en todo momento el cubrebocas y al llegar a casa retírenlo y lávense las manos inmediatamente.

Es importante seguir las indicaciones de las autoridades del sector salud, cada mañana a partir de las 10:00 horas pueden sintonizar noticieros locales o bien a través de las redes sociales de los Servicios de Salud y de Gobierno del Estado se actualiza la información de la entidad. Y aunado a que estén informados es importante sumarse al control de esta epidemia aplicando los siguientes consejos:

“Recuerden que seguimos en semáforo de color naranja, así que lo más recomendable si eres mayor de 60 años de edad es muy importante que te protejas y te protejan más en especial si padeces: diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedades crónicas respiratorias o autoinmunes, y recalco que es importante que cuiden a las personas mayores, es importante que este sector se quede en casa, pueden mantener su mente activa si la mantienen limpia, si se comunican con la familia y amistades, pero es prioritario que se protejan y de preferencia no recibas visitas, en especial de tus nietas y nietos, continuamos en riesgo alto, eso es lo que significa la tonalidad naranja del semáforo”.

Lo que sí puede hacer su familia es: si un familiar presenta síntomas de resfriado, dolor de cabeza, fiebre mayor de 37, comuníquese por teléfono y no lo visites si eres mayor de los 60 años; si alguien te va ayudar en este confinamiento, planifica quien más puede hacerlo si esa persona se enferma. Si tiene que salir la persona mayor es importante que mantenga al menos 1.5 metros de distancia de los demás, no salude a nadie de mano, beso ni abrazo. Inclusive se sugiere que pidan ayuda, que alguien más vaya a hacer sus compras para que no salgan de casa y pide que tu familia o amigos estén pendientes de ti, incluso a distancia.

Lo que debes hacer en casa, aconsejó la Coordinadora del Programa del Envejecimiento: lavar tus manos con agua y jabón, de 10 a 20 veces diarias. Puedes usar alcohol gel al 70% si sales y no hay lavamanos cerca. No te toques la cara. Si vas a toser o estornudar, tápate con un pañuelo desechable o el ángulo interno del codo. Si padeces diabetes o hipertensión, chécate la glucosa, presión sanguínea y temperatura diariamente. Recuerda comer sanamente: mucha verdura, fruta y agua, cero refrescos, cero comida chatarra y ¡No consumas alcohol ni tabaco!, mejor decide estar bien y haz ejercicio en casa, puedes caminar, bailar, sentarte y levantarte de una silla, yoga, hacer estiramientos para combatir el sedentarismo. Aleja el miedo realizando actividades que te gusten: leer, escuchar música, escribir, tejer, hacer rompecabezas o llamar a tus amigos. Es fundamental que en caso de que te sientas mal, pide ayuda para que te lleven al médico y no te auto mediques, checa si tienes medicina suficiente y si se va a acabar, pide que te compren o que te surtan la receta.

Mónica Adriana Montante Rodríguez aclaró que los signos por los que debe asistir de inmediato con el médico o a las unidades monitoras COVID-19, son: fiebre, dolor de cabeza o pecho, tos seca y estornudos, si tiene dificultad para respirar o malestar en general esto es cuando se sienten débiles con dolor muscular, lo que le llaman el cuerpo cortado o bien comuníquese a la línea exclusiva de atención COVID-19 marcando 800 123 8888.

