SEMAR invita a participar en el concurso de expresión literaria “la juventud y la mar”

· Convocatoria abierta hasta el 9 de octubre de 2020.

· Entre los premios destacan diplomas, souvenirs y obras literarias.

En el marco de la celebración del “Día de la Armada de México” que se lleva a cabo cada 23 de noviembre, la Secretaría de Marina (SEMAR) invita a las y los jóvenes de entre 13 y 17 años a participar en la convocatoria del XX Concurso Nacional de Expresión Literaria “La Juventud y la Mar” en su edición 2020, que tiene como fecha límite para recepción de trabajos el 9 de octubre del presente año.

La SEMAR informó que este concurso tiene como objetivo, motivar a la juventud mexicana para que expresen su sentir y percepción respecto del mar y despertar en ellas y ellos, el interés por las actividades marítimas y navales.

El tema central del relato es la mar y la conciencia ecológica-marítima en cualquiera de sus diferentes aspectos y manifestaciones. Las y los concursantes participarán con un solo escrito, firmado con su nombre completo; deberán ser aficionados; no profesionales, en el género literario establecido y no tener publicada ninguna obra.

No podrán participar quienes, en ediciones anteriores de este concurso, hayan obtenido el primero, segundo o tercer lugar, con el propósito de dar oportunidad de ganar a otros concursantes; además, se debe evitar el plagio total o parcial de obras, (escrito, ensayo, relato, etc), publicados en cualquier medio, así como de la autoría de terceros (familiares, amigos, conocidos, etc.) esperando sean completamente originales e inéditos.

El trabajo literario se elaborará a computadora, con doble espacio entre líneas, con una extensión mínima de tres cuartillas y máximo de diez cuartillas, con tipo de letra Arial del número 12. Se deberá incluir en adjunto: título del relato, nombre completo del concursante, edad, domicilio particular (calle número, colonia, ciudad o municipio, código postal), correo electrónico, números telefónicos con clave lada, en el que se le pueda localizar fácilmente, ya sea propio o de algún familiar cercano, copia fotostática de su acta de nacimiento, clave Única de Registro de Población (CURP), copia de comprobante de domicilio. La documentación se enviará en formato PDF al correo electrónico biblio_eje_mex_slp@hotmail.com con atención al Teniente Marcelino Ruiz Sánchez, encargado de la parte Literaria.

La ficha de inscripción publicada en la convocatoria en la página de internet www.gob.mx/semar deberá imprimirse, llenarse en su totalidad y entregarse junto con el trabajo literario, así como todas las copias de los documentos solicitados. La falta de alguno de los requisitos será motivo de descalificación. El enlace para su impresión es: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/571926/FICHA_INCRIPCION_LA_JUVENTUD_Y_LA_MAR_2020.pdf

Los Coordinadores Oficiales del XX Concurso Nacional Literario “La Juventud y la Mar”, de cada Estado de la República y en la Ciudad de México, con el apoyo de un jurado calificador, integrado por personas especialistas en la disciplina literaria, serán los responsables de llevar a cabo la selección del primero, segundo y tercer lugar, quienes deberán considerar las bases que sustentan la presente convocatoria para elegir a las y los ganadores.

Las autoridades coordinadoras del certamen en los estados, remitirán los trabajos y toda la información necesaria de los ganadores del Primero, Segundo y Tercer lugar a la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Marina, en forma digital a más tardar el 19 de octubre de 2020.

Los resultados del certamen, se publicarán a través de la página de Internet www.gob.mx/semar de la Secretaría de Marina o vía telefónica a partir del 19 de octubre de 2020.

Los premios consistirán en diplomas, souvenirs de la Marina, obras literarias y obsequios sorpresa.

Para mayores informes comunicarse a la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Marina al teléfono 5624-6500, extensión 7684 y 7686, 01 800 MARINA, 01 800 62 74 621.

