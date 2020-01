Sin decir, deslizar, insinuar o revelar cuales son las cuatro líneas de investigación que tiene la Policía Ministerial o Investigadora sobre el artero y abominable asesinato del ex presidente del PRI, Aurelio Gancedo Rodríguez, la Fiscalía General del Estado, a cargo de Federico Garza Herrera, asumió el enorme desafío, como en otros casos, de esclarecer el crimen. Que Dios lo oiga y lo ilumine.

Consternación, incertidumbre, sospechas, especulaciones y encabronamiento de los potosinos se hicieron sentir este jueves en cada espacio y rincón de la entidad. ¿Sera que ya nos acostumbramos a convivir con la muerte o a observar esa rara normalidad que padecemos ante la impunidad envuelta en una sociedad que ya se resignó a ver, sentir, escuchar o ser testigo de estos frecuentes y detestables episodios de violencia?

Aunque los responsables de la política interior y de la seguridad pública en el estado, Alejandro Leal Tobías y Jaime Pineda, digan que son las redes sociales las que han contribuido en el aumento a la percepción sobre la inseguridad o que ningún sitio en la entidad potosina es confiable; la brutal realidad desnuda la tozudez o la indolencia de un mandatario que permanece inmóvil, tanto como la incapacidad de policías infiltradas que únicamente observan como los habitantes de la ciudad se desmoronan, se desalientan y se frustran al sentirse secuestrados por el miedo y la desconfianza.

¿Que pudo haber hecho ese joven como para que con saña inaudita fuera cruelmente asesinado, brutalmente fragmentado y exhibido?

No lo sabemos, eso le corresponde a la policía investigadora, pero de lo que si estamos seguros es que el mensaje que se envió a la sociedad, en este y en otros muchos casos es atroz e injustificado, desde cualquier ángulo que se le vea; haya hecho lo que haya hecho o hubiese andado donde hubiese andado, simplemente no se vale.

De que este asunto no debe politizarse bajo ninguna circunstancia por el hecho de haber sido un miembro distinguido de la clase política o un destacado funcionario de la administración pública federal, estatal o municipal estoy de acuerdo, pero no debemos olvidar que el actual cargo que desempeñaba Aurelio Gancedo, como presidente del Instituto de Formación Política del PRI, fue por decisión de su jefe natural y real del partido, y eso, simplemente lo hace diferente, aunque no exista ninguna relación del hecho entre sí.

Tanto el Fiscal Federico Garza Herrera, como el jefe de la Policía Investigadora, Guadalupe Castillo Celestino, tienen ciertamente el desafío y enorme reto de esclarecer el crimen, pero no basta solo eso, ¿Qué acaso el gobernador no se da cuenta de la grave descomposición que existe hacia el interior de las corporaciones policiacas?

Si lo sabe, que grave y si no, más aún. Él pronto se irá, y tampoco se vale que deje un estado de cosas como el que hoy se vive, se sufre y se padece entre la sociedad potosina.

Hasta pronto

