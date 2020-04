Se mantiene en 27 los casos de Coronavirus en SLP

-Revelaron que los casos que se confirmaron este martes, los procesó la UASLP

La Secretaría de Salud de Gobierno del Estado informó que en San Luis Potosí se mantienen 27 casos de Coronavirus, mientras que el número de sospechosos es de 76.

El titular de la Dirección de Servicios de Salud, Miguel Ángel Lutzow Steiner indicó que el panorama mundial creció la enfermedad con 58 mil 411 casos nuevos en 24 horas, y 3 mil 301 defunciones en este mismo lapso de tiempo.

En México incrementó a mil 215 casos confirmados, así como 29 defunciones, en toda la República hasta el corte de este martes por la noche.

Lutzow Steiner destacó que de los nuevos casos confirmados este martes, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fue quien realizó las pruebas.

La titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez informó que el Hospital Central será un hospital de escalonamiento, y será dirigido por el Ejército.

Además, señaló que se presentará un nuevo plan para la fase de contagios locales, y enfatizó que la única manera de evitar un colapso en el sistema de salud es quedarse en casa.

“Sí te quedas en casa y no tienes alguna actividad esencial, no es que no estés haciendo nada, al contrario, nos ayudas a jalar esa curva, manteniendo todas las medidas y sobre todo quedándote en casa, y así el sistema de salud podrá atender a todos los que lo requieran”.

Me gusta: Me gusta Cargando...