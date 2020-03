Se borraron pintas para evitar victimización: diputado

– La congresista Beatriz Benavente pidió que se quedaran por lo menos un día, petición que no fue cumplido

El presidente del Congreso del Estado, Martín Juárez Córdova, justificó que no mantendrán las pintas realizadas por mujeres este 8M, como protesta a la inseguridad que se vive día a día en el país, así como la libre elección de las mujeres sobre sus cuerpos, con el objetivo de evitar una postura de victimización.

“No se trata de polarizar más a nuestra sociedad, sino encontrar los canales para atender los diferentes marcos, yo entiendo que habemos algunos con un pensamiento radical, todos debemos encontrar el punto de equilibrio para manifestarnos”.

Cabe resaltar que la congresista Beatriz Benavente Rodríguez pidió que se quedaran por lo menos un día, petición que no fue cumplido, al respecto, el diputado señaló que no se puede comparar la agilidad de la justicia, con el tiempo en el que limpian un monumento.

“Borrar una pinta es causa y efecto y el hablar de seguridad no es causa y efecto, no es un tema conductista, es un tema más profundo, entonces hay que analizarlo con esa responsabilidad, pero no es como mover un apagador”.

