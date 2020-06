San Luis se pintará de verde

“Lo dice el semáforo nacional”

“Que Dios los ilumine y los perdone, y a nosotros que nos proteja”

Conforme cambia el semáforo nacional, – más pronto de lo que imaginamos, importantes franjas del estado potosino se pintarán de verde, a eso le apuestan miles de ciudadanos. Al igual que las proyecciones en el ámbito de la salud, – en el contexto de la política los augurios y las predicciones son ya tendencia y condición que podría cumplirse si los ciudadanos y electores así lo deciden.

Esto sucederá el próximo año, – el 5 de junio para ser precisos, porque de acuerdo a las mediciones y conforme San Luis Potosí avanza en su plan de contingencia sanitaria y auscultación política, para el 2021, es altamente probable que la entidad se tiña de verde, ya que todo apunta a que esa será la voluntad de los electores que, – desde ahora, – traen ocupados, preocupados e interesados a los círculos económicos y políticos dominantes.

Tendría que ocurrir algo extraordinario para que este cambio no se presente, a menos que los potosinos determinen continuar siendo gobernados por los de siempre. Condiciones altamente favorables para un cambio de régimen local existen y las hay; excepto que la ciudadanía, en su inmensa mayoría maltratada, ninguneada, desplazada y marginada caiga en tentaciones y deje seducirse por las dádivas y miserias que suelen repartirse en tiempos de elecciones.

La lucha por alcanzar la gubernatura del estado será fratricida y habrá guerra sucia, no hay la menor duda. Los grupos mercenarios de siempre y al servicio del mejor postor; algunos medios de comunicación y sicarios de las redes sociales desplegarán todos sus recursos y estrategias mediáticas a su alcance para tratar de evidenciar, denostar, ofender y aniquilar al adversario. La guerra de lodo será inusual y los señalamientos descalificatorios se acentuarán conforme se acerque la contienda.

Los montajes, las declaraciones, la guerra de memes y las acusaciones mutuas, será lo que caracterice la lucha electoral del 2021, de hecho, ya empezó. Cada partido político mide, calcula, ausculta y filtra mediciones para observar el nivel de posicionamiento de sus precandidatos. Los grupos económicos dominantes o conservadores están a la expectativa para que llegado el momento le inviertan en aquel candidato que se identifique y represente sus intereses, siempre ha sido así, no hay porque sorprenderse.

El 5 de junio del próximo año, el escenario político-electoral será diferente, tampoco hay duda. Por principio de cuentas no estará ni en la boleta oficial o en alguna adicional Andrés Manuel López Obrador. Esto preocupa profundamente a MORENA porque, – hoy por hoy – en la mayoría de los estados no tiene ni pies ni cabeza al momento de que el presidente de la República decidió separarse del partido. La historia del 2018 no se repetirá y así lo sostengo.

Lo sustento, porque “El Efecto López Obrador”, a pesar del nivel de aceptación y popularidad que tenga en junio del 2021, no será igual ni el mismo, el poder desgasta, resta simpatías y reduce votos. El próximo año, – por ejemplo, – no podrán arribar a las presidencias municipales, a las diputaciones locales y federales, perfectos desconocidos, malandrines o rufianes como los que ahora vemos cobrando en el Poder Legislativo local o en la administración pública federal, que fueron favorecidos por el voto en cascada en 2018.

El gobernador Carreras no tiene para donde hacerse. En el escenario inmediato, si el PRI, el PAN y el mediocre PMC suman votos para que el gobierno estatal renegocie la deuda, el mensaje y la señal de una alianza de facto entre estos tres partidos políticos será más que evidente. Centavito, acomodaticio y traidor como es, el PAN podría avalar y votar la siguiente semana por la reestructuración de la deuda, aunque ello implique empinar al gobernador y al estado.

Por otra parte, y puestos en el escenario 2021, si Juan Manuel Carreras no es cuidadoso con los siempre apetecibles recursos mal habidos, y que generalmente vienen de entidades priistas como el Estado de México y, en su tiempo del estado de Tamaulipas y Veracruz como ocurrió en 2009 y luego en 2015 allá él y se grupo cercano.

El Güero sabe perfectamente que el dinero público y el proveniente del crimen organizado o del sector privado que se aplica en las elecciones, constituye ahora un delito grave que se castiga con cárcel. Si no lo entiende así en su salud lo hallará, porque a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, a la PGR y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales no se les ira una; ya lo advirtió el presidente de la República.

En el centro del país, Morena sabe que en San Luis Potosí tiene simpatizantes, pero no militancia, no tiene liderazgos contundentes, cuadros representativos o figuras competitivas. Sabe que la premisa fundamental del presidente es mantener la mayoría en las Cámaras de Senadores y de Diputados para sostener y garantizar la gobernabilidad del país, pero también ganar las legislaturas locales y por lo menos 12 gubernaturas, entre ellas la nuestra.

En Morena nacional, sus dirigentes formales y morales, tienen muy claro la importancia de no asumir riesgos innecesarios, por ello es que se plantea un esquema aliancista entre MORENA-PVEM-PT, en donde los candidatos que surjan en pocos meses no necesariamente tengan que ser de Morena, algunos no lo conciben ni lo digieren.

Esta posibilidad real, que evidentemente no entiende ni Sergio Serrano ni aquellos que mantienen secuestrado al partido de Morena en la entidad, son quienes en su ignorancia, cerrazón y pendejez están colocando en verdadero riesgo a la Cuarta Transformación, – es más, me atrevería a señalar, que ni siquiera alcanzan a imaginar el daño que le están causando al presidente de la República.

ENTRE SOMBRAS

¡En qué cabeza cabe!

Esta Columna obtuvo recientemente un premio en el certamen estatal de periodismo. El trabajo participante se tituló: “Otros Pagarán los Muertos”. Sigo sosteniendo que serán los gobernadores de los estados quienes tarde o temprano tendrán que pagar y asumir el costo político del impacto, los efectos colaterales y el manejo irresponsable de la pandemia del Coronavirus.

Acatar sin disentir o tratar de desvirtuar lo que dicta el presidente; tanto como cumplir sin chistar disposiciones de escritorio de la apoltronada burocracia sanitaria federal, tendrá un precio muy alto para Juan Manuel Carreras. Ya lo constatará él, y también lo verán quienes suelen por interés simular y soplarle bonito al oído, de tal manera que:

De cuates, que alguien se lo diga al gobernador, porque, ¡En qué cabeza cabe situar a partir del lunes 22 de junio a San Luis Potosí en semáforo naranja, cuando justo es el momento más crítico ante el incremento de infectados y muertos!

En fin, que Dios nos proteja y a ellos que los ilumine y los perdone. Hasta pronto.

deleoncardona@hotmail.com

