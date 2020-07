San Luis Potosí, no está preparado para más lluvias: Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado

Aún y cuando el Congreso del Estado de San Luis Potosí le aprobó al Organismo Intermunicipal del Agua, Interapas, un aumento a la tarifa del vital líquido, con la intención de fomentar las mejoras en la infraestructura y sobretodo el abastecimiento para los potosinos se ha demostrado que hay ineficiencia y pocos resultados; con las lluvias de estos días se observa la cruda realidad y que estamos a punto del colapso.

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Rubén Guajardo Barrera, informó que durante estos días ha recibido serias inquietudes de la población potosina quienes están preocupados porque cada vez más, las condiciones en la materia, son obsoletas, temen ocurran desgracias como las que se han percibido en otras latitudes del país a consecuencia del huracán Hanna.

“Todo lo que está ocurriendo, inundaciones, árboles caídos, apagones, problemas viales, rescate de vehículos, tiene nombre y apellido, es la impunidad que no sólo está auspiciada por la falta de limpieza de la ciudadanía sino porque ha faltado trabajo duro de las autoridades para llamar a la prevención, la prueba más contundente es que tenemos un sistema hidráulico en decadencia”.

Está comprobado que la temporada de lluvias genera problemas graves en cualquier ciudad que no ha mejorado sus hábitos, sin embargo también se observa que hay un relajamiento de las autoridades municipales, estatales y federales para solucionar hechos que son muy comunes en San Luis Potosí, como son las inundaciones y deslaves.

“Los potosinos vivimos en una zona de peligro no sólo por la infraestructura dañada que tenemos, sino por la ausencia de ésta, como colectores pluviales, las presas como la de San José ya quedaron rebasadas y no hay un plan integral para solucionar lo que ocurre, El Realito no termina de funcionar, y mientras tanto estamos a la expectativa de que no haya más lluvias que nos puedan dar un escenario peor, desde el legislativo hacemos un llamado para que la situación cambie y se entienda que es momento de trabajar y no de permanecer tras escritorios”.

Me gusta: Me gusta Cargando...