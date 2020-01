Rubén Guajardo, valora comparecencia del presidente del TEJA

Estamos ante un desafío mayúsculo, la corrupción sigue siendo el cáncer de las instituciones y las autoridades, es por eso que no está de más dar prioridad a la atención administrativa de este fenómeno, pues está comprobado que México está en el lugar 138 de 180 países con mayores problemas y San Luis Potosí es cuarto lugar nacional con 16.7 por ciento de ocurrencia de este delito, según la más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.

Estas son cifras que preocupan a Rubén Guajardo Barrera, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí, quien menciona que está valorando la posibilidad de mandar a llamar a comparecer ante el Congreso del Estado, al presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, TEJA, Juan Ramiro Robledo, quien apenas hace unas horas entregó su informe de actividades al poder legislativo.

“La atención legal a este tema, no es la única opción, pues también deben observarse las acciones administrativas, es un organismo de nueva creación, tras una iniciativa que se presentó desde el ejecutivo con el que se observan las vertientes del Sistema Estatal Anticorrupción, SEA, que tienen que ver con el tema penal, y el administrativo. Lo que se busca es que se respete a los ciudadanos, quienes sientan que no se les ha administrado correctamente la justicia tienen el derecho a ser escuchados; hoy queremos dar un voto de confianza hacia los responsables de impartir la justicia, sin embargo el fenómeno anticorrupción no se ha aterrizado por completo, es por eso que no descarto desde la Comisión de Justicia mandar llamar a quien vela por este ejercicio”.

Queda claro que se deben resolver las controversias de carácter administrativo que se generen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos, así como sancionar con respecto a las faltas administrativas graves cometidas por servidores públicos, o por particulares, pero hasta ahora sólo hay claro oscuros y poca rendición de cuentas.

“Haremos un análisis de fondo y buscaremos ver cómo tener un dialogo con el TEJA para mejorar la justicia en el tema de la administración de justicia, queremos ver las inhabilitaciones de los funcionarios que no han hecho buen ejercicio de su gobierno, creo que en este informe tendremos que hacer un análisis con respecto a funcionarios municipales y estatales que no han hecho un buen ejercicio de su gobierno, hay que ver cuántos funcionarios tenernos inhabilitados en el rubro municipal y estatal”.

Me gusta: Me gusta Cargando...