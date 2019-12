Regidores de Morena mienten y pretenden confundir a la sociedad

* Sí promovieron la iniciativa de otorgarse un bono navideño: Secretaria General

Los regidores de la bancada de Morena del Cabildo de Soledad pretenden confundir a la población con mentiras, al verse descubiertos en su pretensión de otorgarse un bono navideño, señaló la Secretaria General del Ayuntamiento, Yoloxóchitl Díaz López.

Indicó que la Secretaría General es portavoz y da seguimiento a los acuerdos de Cabildo, de tal forma, que durante este año y en lo que resta de la administración municipal, los integrantes del cuerpo edilicio no recibirán ningún bono o compensación extraordinaria fuera de sus dietas.

Señaló que los ediles morenistas muestran su ignorancia ante temas de la administración municipal, de tal manera, que se enmarañan confundidos al no entender que el Presupuesto de Egresos constituye un programa anual de gastos y que alguna partida que no sea utilizada se puede redistribuir a través de la tesorería municipal, mediante mecanismos apegados a la Ley.

Hay registro de cada una de las sesiones de Cabildo, en la que se puede constatar que no hay trabajo de los regidores morenistas Grecia Selene Pérez, Hipólito Leija y Roberto Martínez en sus comisiones, no presentan iniciativas a favor de la población, al interior de Cabildo no brindan argumentos sólidos para debatir, en cambio de manera contradictoria a los principios del partido al que representan buscan acceder a privilegios.

Señaló que la regidora morenista busca revertir ante la opinión pública su iniciativa para verse favorecida con un bono navideño, hay evidencia de su propuesta, “es lamentable que con adjetivos traten de denigrar el trabajo de los integrantes del Cabildo de las distintas fracciones partidistas, del propio alcalde y de su servidora, al manifestar que se le ha robado a algún sector la navidad, cuando lo cierto es que ellos ya tenían contemplado devengar esa compensación y de ahí se deriva su molestia”.

La propuesta para que no se otorgara compensación decembrina o bono navideño, o de cualquier otro tipo en lo que resta de la administración, fue de la regidora Araceli Martínez Acosta, del Partido Verde Ecologista, la cual tuvo el aval de los ediles, incluso de los morenistas que declinaron a su pretensión ante los cuestionamientos de los integrantes del Cabildo.

“Son servidores públicos de elección popular, reciben una dieta, no tienen las mismas percepciones”, señaló.

La funcionaria consideró importante que a futuro exista una obligatoriedad para que los ciudadanos que sean electos como regidores cuenten con la capacitación necesaria, “para no encontrar perfiles como los regidores morenistas que de forma lamentable no saben dar resultados a la ciudadanía y no entienden temas de la administración pública”.

